Mercedes-AMG GT 43 Coupe - xe thể thao 2 cửa giá mềm hơn GT 53

Dòng xe thể thao Mercedes-AMG GT Coupe 2 cửa đã bước sang thế hệ thứ 2 (tên mã C192) vào năm 2023, tuy nhiên tại thời điểm đó chỉ có 2 cấu hình là GT 53 và GT 63 được giới thiệu. Giờ đây, Mercedes-AMG cho ra mắt thêm cấu hình GT 43 với thông số kỹ thuật được tinh giản đi nhiều nhưng kèm theo đó là chi phí cần bỏ ra để được sở hữu xe hứa hẹn sẽ giảm xuống đáng kể, phù hợp cho các tay chơi nhập môn. Mercedes-AMG GT 43 Coupe 2025 mới được trang bị động cơ M139, đây là loại động cơ xăng I4 tăng áp với dung tích chỉ 2.0L, có thể sản sinh công suất tối đa 421 mã lực PS (310 kW hoặc 416 mã lực hp) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh này đạt được là nhờ vào sự hỗ trợ của một mô-tơ điện đóng góp thêm tối đa 14 mã lực PS (10 kW hoặc 13 mã lực hp), tạo thành hệ truyền động hybrid dạng nhẹ. So với động cơ V8 4.0L tên mã M177 trên các “đàn anh” GT 53 và GT 63, được tinh chỉnh công suất lần lượt 476 mã lực PS và 585 mã lực PS, cùng mô-men xoắn cực đại lần lượt 700 Nm và 800 Nm, thì rõ ràng động cơ M139 của GT 43 không thể so bì được. Tuy nhiên khi so với chính loại M139 đang dùng trên mẫu SL 43, thì GT 43 lại mạnh hơn tới 41 mã lực PS (30 kW). GT 43 truyền sức mạnh từ động cơ và mô-tơ điện xuống 2 bánh sau thông qua hộp số tự động 9 cấp đa ly hợp. Chính vì không dẫn động 4 bánh như GT 53 và GT 63, cộng với thông số vận hành thua kém hơn, nên GT 43 chỉ có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 4,6 giây. GT 53 chỉ cần 3,9 giây để làm điều tương tự, trong khi với GT 63 là 3,2 giây. GT 43 có chiều rộng cơ sở hẹp hơn so với những bản cấu hình còn lại, đồng thời trang bị tiêu chuẩn hệ thống phanh composite. Hệ thống treo tiêu chuẩn dùng lò xo thép có trục trước và sau liên kết 5 điểm, giảm xóc bằng nhôm và lò xo nhẹ, có thể nâng cấp lên tùy chọn AMG Ride Control và bổ sung thêm hệ thống đánh lái cầu sau. Ngoại hình của bản GT 43 cũng được thiết kế lại nhằm tạo sự khác biệt so với các mẫu GT 53 và GT 63. Cản trước không còn phần mở rộng của lưới tản nhiệt và có các khe hút gió lớn hơn, liên kết với nhau. Dè trước và sau hẹp hơn, kết hợp với mang gió trang trí hai bên dè trước nhỏ hơn.





Cản sau có thiết kế gọn gàng hơn, không có khe thoát gió dọc và ống xả hình tứ giác (thay vì hình thang). Mercedes-AMG cung cấp các tùy chọn khác nhau cho bánh xe có kích thước lên tới 21 inch (tiêu chuẩn chỉ 19 inch), cánh gió sau cố định và nhiều gói khác nhau bổ sung thêm chrome hoặc đen bóng.







Gói tùy chọn AMG Dynamic Plus bổ sung thêm giá treo động cơ, khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử, chế độ lái bổ sung “Race”, hệ thống khí động học chủ động cho gầm xe và cùm phanh màu vàng.







Bên trong, GT 43 có đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng 11,9 inch dành cho hệ thống thông tin giải trí MBUX. Ghế thể thao AMG tiêu chuẩn được bọc da Nappa, nhưng chủ sở hữu cũng có thể đổi sang ghế AMG Performance tùy chọn. Ngoài ra còn có nhiều cách thức cá nhân hóa nội thất thông qua chương trình Manufaktur. Hãng xe sang Đức chưa công bố giá xe Mercedes-AMG GT 43, nhưng chắc chắn sẽ phải rẻ hơn con số 135.000 USD (khoảng 3,375 tỷ đồng) của phiên bản GT 53 dùng động cơ V8. Dự kiến xe sẽ bán ra tại châu Âu vào nửa cuối năm 2024 và đến Bắc Mỹ cũng như các thị trường lớn khác kể từ năm 2025 trở đi. Video: Chi tiết Mercedes-AMG GT 43 Coupe - xe thể thao 2 cửa mới.

