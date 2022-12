Mercedes-AMG G63 V1 2022 chính hãng tại Việt Nam từ 11,75 tỷ đồng

Mới đây, các nhân viên bán hàng của Mercedes-Benz Việt Nam đã chia sẻ về việc các đại lý đang rao bán chiếc xe Mercedes-AMG G63 phiên bản V1, được xem như là bản nâng cấp nhẹ của dòng xe được mệnh danh là "ông vua địa hình" tại Việt Nam. Danh sách các đồ chơi trên xe Mercedes-AMG G63 V1 2022 mới ra mắt tại Việt Nam bao gồm mâm xe đa chấu 22, inch, gói thiết kế nội thất Superior Line, vô lăng AMG với nút bấm đặc trưng, hàng ghế trước tiện nghi với nhiều chế độ massage và làm mát, gói trang bị mở rộng tính năng giải trí và thư giản Energizing Hệ thống lọc và tạo ion âm cho không gian nội thất, cổng chờ gắn phụ kiện cho hệ thống giải trí hàng ghế sau, hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động Distronic, hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù, hệ thông hỗ trợ chống trộm Urban Guard. Nhìn vào danh sách trên, có thể thấy dòng xe Mercedes-AMG G63 V1 mới ra mắt tại Việt Nam chú ý đến các trang bị an toàn nhiều hơn thay vì mang đến sự mới lạ ở ngoại thất so với hơn 200 xe Mercedes-AMG G63 đủ phiên bản đang lăn bánh tại Việt Nam. Ở ngoại hình của Mercedes-AMG G63 V1 chỉ khác xe tiêu chuẩn đang bán chính hãng chính là bộ mâm 22 inch, sơn đen mờ, vốn là đặc điểm riêng của Mercedes-AMG G63 Edition 1 với hơn 35 xe về nước, lăn bánh trên đường, tuy nhiên, bộ mâm này cũng đã vào danh sách tùy chọn từ lâu với giá trên 100 triệu đồng và có đâu đó trên 70 xe Mercedes-AMG G63 tiêu chuẩn sở hữu trang bị mâm này.Giá xe Mercedes-AMG G63 V1 chính hãng từ 11,75 tỷ đồng, tức cao hơn 800 triệu đồng so với chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 tiêu chuẩn. Ngoài những khác biệt trên, hệ truyền động của xe G63 V1 không có gì khác biệt. Vì thế, SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 V1 mới ra mắt tại Việt Nam vẫn được trang bị khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua máy 2.500 - 3.500 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp, nhờ đó, khách hàng có thể trải nghiệm "ông vua địa hình" Mercedes-AMG G63 V1 với thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Video: Mercedes G63 AMG có gì mà ai cũng muốn sở hữu?

