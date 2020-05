McLaren 720S Spider màu đỏ độc nhất Việt Nam lần đầu xuống phố

Chiếc McLaren 720S Spider mới cập bến Việt Nam vào tháng 3 vừa qua và là chiếc 720S mui trần thứ ba được đưa về nước. Ở ngoại thất, chiếc xe sở hữu màu sơn đỏ (Memphis Red) giống với chiếc 720S mui cứng từng được anh Phương sử dụng trước đây. Hiện tại, đây là chiếc 720S mui trần duy nhất tại Việt Nam sở hữu màu sơn này, ba chiếc còn lại mang màu sơn Silica White (trắng), Volcano Yellow (vàng) và Aztec Gold (vàng kim). Chiếc siêu xe McLaren 720S Spider này được lên cấu hình trên phiên bản Performance, vì thế, ngoại thất của xe có nhiều chi tiết được ốp sợi carbon, tạo vẻ hầm hố và thể thao. Những chi tiết đó bao gồm hốc đèn pha, cản trước, gương, khuếch tán cùng bộ nắp che mui, trụ C và nắp động cơ. Chiếc 720S này sử dụng bộ mâm 10 chấu được làm bằng nhôm nhẹ, kích thước 19 inch, sơn đen mờ, bên trong là hệ thống phanh với đĩa phanh gốm – carbon với cùm phanh màu đen. Bên trong, khoang nội thất được bọc da và da lộn với màu đen làm chủ đạo. Những đường nét tương phản bên trong được tạo nên bằng những chi tiết bằng da, chỉ khâu tương phản và đai an toàn màu đỏ. Một số chi tiết khác được ốp sợi carbon như vô-lăng, bệ điều khiển trung tâm cũng như ốp cửa. McLaren đã tìm ra giải pháp biến phần mui xếp phức tạp trên xe chỉ làm chiếc 720S Spider nặng thêm 49 kg so với tiêu chuẩn. Đó là phần mui mở của 720S Spider được hãng thiết kế lại với chỉ một mảnh duy nhất, kết hợp cùng khung xương Monocage II-S hoàn toàn mới, giúp xe có trọng lượng chỉ 1.332 kg, nhẹ nhất phân khúc. Bộ mui này được làm bằng sợi carbon và có thể đóng mở chỉ trong 11 giây, nhanh hơn mẫu xe mui trần đời trước là 650S Spider đến 6 giây và nhanh hơn hầu hết những chiếc siêu xe khác đến 4 giây. Một điểm nâng cấp khác nữa là phần mui có thể được đóng mở ở vận tốc lên đến 50 km/h thay vì chỉ 30 km/h như trên 650S Spider. Cơ cấu mở mui cũng được nâng cấp với khả năng hoạt động yên tĩnh hơn thế hệ trước. Ngoài mui xe bằng sợi carbon, McLaren còn mang đến tùy chọn mui bằng kính và kính điện hóa với khả năng làm tối màu, giống với kính máy bay và chiếc 720S Spider này sở hữu tùy chọn nói trên. Một nâng cấp khác mà McLaren đã mang lên 720S Spider khiến nó ấn tượng hơn là phần trụ C được làm bằng kính, giúp cải thiện 12% khả năng nhìn phía sau từ người lái so với những chiếc Super Series mui trần trước đây. Xe sở hữu hai khoang hành lý, một ở phía trước, có dung tích 150 lít và một ở vị trí chứa mui xe có dung tích 58 lít. Khoang hành lý phía sau chỉ có thể sử dụng khi xe đóng mui. Mclaren 720S Spider được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít giống với phiên bản mui cứng trước đây. Động cơ này có thể sản sinh công suất cực đại 710 mã lực và mô-men xoắn tối đa 770 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động, ly hợp kép 7 cấp SSG. Chiếc xe thể thao mui trần này có thời gian tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây, 720S Spider mất 7,9 giây để đạt vận tốc 200 km/h, tốc độ tối đa giữ nguyên ở mức 341 km/h khi đóng mui và 325 km/h khi mở mui. Xe được trang bị ba chế độ lái Comfort, Sport và Track.Giá xe McLaren 720S Spider được chính hãng công bố ở mức trên 300.000 USD và có thể tăng thêm tùy vào số tùy chọn mà khách hàng chọn thêm khi mua xe. Tại Việt Nam, giá bán của chiếc siêu xe mui trần này ở mức trên 1 triệu USD sau khi đóng đầy đủ các khoản thuế, phí. Video: Trải nghiệm mở mui siêu xe McLaren 720S Spider tại Việt Nam.

