McLaren 650S Spider của Minh Nhựa về tay đại gia Cần Thơ

Gần đây, thông tin về việc một doanh nhân Cần Thơ tậu chiếc siêu xe McLaren 650S Spider màu cam đã qua sử dụng khiến giới mê xe ở miền Tây không khỏi vui mừng. Ngay khi có mặt tại Cần Thơ, chủ nhân đã cho chiếc siêu xe McLaren 650S Spider dạo phố. Chưa đầy 1 tuần xuất hiện tại Cần Thơ, chiếc siêu xe McLaren 650S Spider màu cam đã được chủ nhân cho đăng ký biển số mới với đầu số 65A. Như vậy, đây là chiếc siêu xe mui trần McLaren 650S Spider đầu tiên đeo biển số của Cần Thơ. Tuy nhiên, việc đăng ký biển số mới này đã khiến không ít người tiếc biển đẹp trước đó của xe là 51F-979.79. Đây cũng là chiếc siêu xe thứ 2 định cư tại Cần Thơ, chiếc đầu tiên là Lamborghini Huracan LP580-2 màu vàng độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Siêu xe mui trần McLaren 650S Spider khi về Cần Thơ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng để đi quãng đường từ Sài thành xuống đây. Sau đó, siêu xe mui trần này được chủ nhân lái xe dạo quanh các tuyến phố Cần Thơ trong sáng ngày 9/6/2020. Chiếc siêu xe mui trần McLaren 650S Spider mới xuất hiện ở Cần Thơ là 1 trong 3 chiếc McLaren 650S Spider tại Việt Nam có màu sơn cam Orange McLaren. Mẫu xe này từng thuộc sở hữu của đại gia Minh Nhựa và một doanh nhân ở quận 2 trước khi về tay doanh nhân Cần Thơ. Siêu xe McLaren 650S Spider mới có mặt ở Cần Thơ sở hữu kiểu mui xếp cứng có thể "biến hình" từ bản Coupe sang xe mui trần trong thời gian 16 giây. Xe được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 641 mã lực và mô-men xoắn cực đại 680 Nm. Toàn bộ sức mạnh của siêu xe này được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Do có trọng lượng nặng hơn 40 kg so với bản Coupe, nên McLaren 650S Spider có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 3,1 giây, chậm hơn 0,1 giây so với 650S. Tốc độ tối đa của siêu xe mui trần này là 328 km/h, con số trên McLaren 650S Coupe là 333 km/h. Cách đây 4 năm, giá xe McLaren 650S Spider tại Việt Nam khoảng hơn 16 tỷ đồng, nhưng hiện giá trị chiếc xe này vào khoảng gần 12 tỷ đồng. Video: Cường Đô la cầm lái siêu xe McLaren 650s Spider.

