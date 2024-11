Video: Đánh giá Mazda2 thế hệ mới tại Việt Nam.

Để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc xe lắp ráp đang được hưởng lợi từ Nghị định 109 của Chính phủ, Mazda Việt Nam đã tung ra chương trình ưu đãi giá tương đương 50% lệ phí trước bạ dành cho bộ đôi xe nhập khẩu Mazda2 và CX-3.

Mazda2 tại Việt Nam hiện đang có giá bán lẻ đề xuất từ 408 - 544 triệu đồng cho 5 lựa chọn phiên bản với đầy đủ biến thể Sedan và hatchback. Nhờ chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ hãng, giá lăn bánh xe Mazda 2 trong tháng 11/2024 giảm dao động từ 20 - 32 triệu đồng, tùy phiên bản và tỉnh, thành đăng ký.

Mazda2 và CX-3 giảm hàng chục triệu, tăng sức ép cho đối thủ.

Mức giá xe Mazda CX-3 hiện được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản cùng giá niêm yết từ 512 - 664 triệu đồng, tương đương mức giảm 25 – 38 triệu đồng. Cả CX-3 và Mazda2 đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Trong đó, Mazda2 được định vị tại nhóm xe gầm thấp cỡ B, sở hữu thiết kế theo xu hướng "Less is more", tối giản nhưng hiện đại. Nội thất xe bố trí đối xứng, hướng về người dùng mang tính công thái học.

Mazda2 được trang bị động cơ xăng Skyactiv-G I4, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động 6 cấp.

Các tính năng an toàn nổi bật trên Mazda2 có thể kể đến như: cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA. Mẫu xe có chiều dài cơ sở 2.570 mm, bán kính vòng quay tối thiểu 5 m. Công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus, giúp xe vận hành linh hoạt trong đô thị.

Mazda CX-3 thuộc phân khúc xe gầm cao đô thị, sở hữu thiết kế năng động, thể thao. Nội thất xe cũng theo hướng tinh giản nhưng hiện đại. Các trang bị nổi bật trên CX-3 gồm có: la-zăng 8 inch, cửa sổ trời, màn hình HUD, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, lẫy chuyển số sau vô-lăng, gương chiếu hậu chống chói, điều hoà tự động, phanh tay điện tử và chế độ lái Sport.

Nguồn cung cấp sức mạnh cho Mazda CX-3 là cỗ máy xăng SkyActiv-G, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Sức mạnh truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Cùng với đó là các công nghệ an toàn đáng chú ý như cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo lệch làn đường LDWS, hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố SCBS –F/R; cảnh báo tập trung DAA…