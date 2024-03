Mazda CX3 2021 “hàng hiếm” trên thị trường xe cũ, giá hơn 500 triệu

Mazda CX3 tại Việt Nam ra mắt thị trường vào năm 2021, đúng vào thời điểm bùng phát dịch COVID-19. Vào thời điểm đó, Kia Seltos, Toyota Corolla Cross gần như “chiếm sóng” toàn bộ phân khúc xe gầm cao đô thị hạng B khiến mẫu xe của Mazda khá trầm lắng. Hiện tại, số lượng xe Mazda CX3 đời 2021 trên thị trường xe cũ không có nhiều. CX3 được xem là phiên bản gầm cao của mẫu hatchback nhỏ gọn Mazda 2. Do đó, không ngạc nhiên khi CX3 có không gian chật chội ở hàng ghế thứ 2. Mazda CX3 vẫn có sức hút bởi ngoại hình thời trang, ưu điểm chung của các mẫu xe Mazda. Điều này không phải mối quan tâm lớn với các chị em, vốn có vóc dáng nhỏ bé và là nhóm khách hàng chính của mẫu xe này. Sử dụng chung ngôn ngữ thiết kế với những "người anh em” Mazda khác nên khoang lái CX3 không có sự đột phá về thiết kế và cách bố trí các khu vực chức năng. Nội thất xe khiến “fan” của Mazda sẽ quen thuộc ngày khi bước vào không gian xe, nhưng phần nào gây sự nhàm chán với những người thích sự mới mẻ. Ngược lại, các phím bấm vật lý được bố trí trực quan, dễ thao tác với người mới lái. Dưới nắp capo của Mazda CX3 đời 2021 là động cơ 1.5 lít SkyActiv công suất 110 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Động cơ 1.5 lít là lựa chọn phổ biến trong phân khúc xe gầm cao đô thị hạng B hiện nay, mức độ tiêu hao nhiên liệu không quá lớn, chi phí bảo dưỡng thấp, không phức tạp. Nhưng ở Mazda CX3, xe có thêm tính năng Sport đi kèm lẫy chuyển số giúp người lái dễ dàng điều khiển chiếc xe chạy phấn khích theo ý muốn. Thông số động cơ không quá ấn tượng, ở chế độ Sport, CX3 vận hành có đôi chút ồn ào, tiếng máy gào rú vọng vào khoang lái khá rõ nhưng lại mang cảm xúc phấn khích. CX3 phiên bản 2021 chưa có hệ thống an toàn chủ động nhưng điểm này không phải mối quan tâm quá lớn với nhóm người dùng chủ yếu là phái nữ. Vào thời điểm ra mắt, giá xe Mazda CX3 2021 phiên bản Luxury tại Việt Nam có giá bán 669 triệu đồng. Hiện nay trên sàn xe cũ, Mazda CX-3 2021 đã qua sử dụng chào bán từ khoảng 545 - 570 triệu đồng, mức giá khá tốt nếu so với đối thủ như Kia Seltos (608 triệu cho bản 1.4 Luxury). Video: Đánh giá chi tiết Mazda CX-3 tại Việt Nam.

