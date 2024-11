Toyota Land Cruiser Prado "chủ tịch" chạy 3 năm, bán gần 2,4 tỷ

Toyota Land Cruiser Prado tại Việt Nam là một trong những mẫu SUV được người tiêu dùng khá ưa chuộng, không chỉ với xe mới mà cả những chiếc đã qua sử dụng cũng được săn đón. Đặc biệt, mức giữ giá của dòng xe này luôn được đánh giá cao. Chẳng hạn, một chiếc Toyota Land Cruiser Prado đời 2021 hiện đang được rao bán với giá 2,39 tỷ đồng. Được biết, tại thời điểm mua mới, chủ xe đã phải chi gần 3 tỷ đồng (chưa bao gồm các khoản phí phụ) để hoàn tất thủ tục đăng ký. Giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2021 thời điểm ra mắt niêm yết là 2,548 tỷ đồng. Theo những hình ảnh được đăng tải, ngoại và nội thất của chiếc SUV này vẫn trong tình trạng khá tốt, không khác nhiều so với xe mới. Theo thông tin từ người bán, xe đã đi được 30.000 km. Toyota Land Cruiser Prado 2021 có kích thước dài 4.840 mm, rộng 1.885 mm và cao 1.845 mm. Xe có chiều dài cơ sở 2.790 mm và khoảng sáng gầm 215 mm. Về ngoại hình, mẫu xe được Toyota nâng cấp lên mâm 19 inch thay cho 18 inch của phiên bản trước. Xe cũng đã được trang bị sẵn giá nóc, một trang bị mà nhiều người cho rằng cần có từ sớm hơn. Gương chiếu hậu điều chỉnh điện, gập điện, sấy gương, tích hợp đèn báo rẽ và thêm đèn chào mừng cũng như tự điều chỉnh khi lùi. Nội thất khoang lái của Prado mang phong cách tối giản với các trang bị căn bản. Vô lăng 4 chấu bọc da tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay, điều khiển màn hình đa thông tin và lẫy chuyển số. Bảng đồng hồ optitron mới tích hợp màn hình TFT hiển thị các thông tin hỗ trợ lái như chế độ lái và mức tiêu thụ nhiên liệu. Cần điều chỉnh ga tự động Cruise Control được bố trí phía dưới vô lăng thay vì trên cụm nút bấm. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh 9 loa cho phép kết nối qua Bluetooth, USB hoặc cổng AUX. Dưới màn hình là khu vực điều chỉnh điều hòa hai vùng độc lập. Toyota Land Cruiser Prado 2021 trang bị động cơ 2.7 lít, 4 xi-lanh thẳng hàng Dual VVT-i, cho công suất 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn 246 Nm tại 3.900 vòng/phút. Xe được trang bị nhiều tính năng an toàn như 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRC), cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Ngoài ra, hệ thống an toàn Toyota Safety Sense hiện đại còn bao gồm các tính năng như điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo chệch làn đường, và cảnh báo tiền va chạm. Có thể thấy, sau khoảng 3 năm sử dụng, chiếc Toyota Land Cruiser Prado màu trắng này có giá bán thấp hơn khoảng 600 triệu đồng so với giá ban đầu, mức khấu hao này thấp hơn nhiều so với các mẫu xe có giá trị tương đương trên thị trường. Video: Trải nghiệm Toyota Land Cruiser Prado 2021 tại Việt Nam.

