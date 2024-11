Cận cảnh siêu SUV Lamborghini Urus SE giá 15,6 tỷ tại Việt Nam

Như vậy hiện hãng siêu xe Ý đang phân phối tổng cộng 4 phiên bản của Lamborghini Urus tại Việt Nam, đó là: bản tiêu chuẩn, Urus S, bản hiệu năng cao Urus Performante và bản Urus SE tiết kiệm nhiên liệu này. Đi kèm với đó là chính sách bảo hành và bảo dưỡng chính hãng trong vòng 5 năm kể từ ngày bàn giao xe. Cung cấp sức mạnh cho Lamborghini Urus SE tại Việt Nam là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít quen thuộc với mô-tơ điện nằm trong hộp số tự động 8 cấp. Sức mạnh này sản sinh ra tổng công suất lên đến 789 mã lực, biến nó thành phiên bản Urus thành phẩm mạnh nhất từ trước tới giờ. Siêu SUV Lamborghini Urus SE có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây, nhanh hơn phiên bản Urus S cũ 0,1 giây nhưng lại chậm hơn bản Performante cũng 0,1 giây. Ngoài ra, xe được trang bị pin 25,9 kWh, mang đến phạm vi hoạt động thuần điện lên đến 55 km. Tuy nhiên, trọng lượng của xe đã tăng thêm 300 kg so với phiên bản Urus chạy động cơ thông thường, lên mức 2.540 kg. Trên Lamborghini Urus SE cũng xuất hiện bộ ly hợp đa đĩa điện-thủy lực mới giúp phân phối lực kéo tùy nhu cầu sử dụng linh hoạt của trục trước và sau. Trang bị này kết hợp với vi sai chống trượt ảo phía sau thay thế vi sai vật lý cũ. So với phiên bản tiêu chuẩn, thiết kế của Lamborghini Urus SE được thay đổi nhẹ để nhấn mạnh vào sự năng động, làm nổi bật tính thể thao và vẻ ngoài nam tính. Phần đầu xe gây ấn tượng với mui xe mới cùng các thiết kế nổi. Việc không có đường cắt trên mui xe mang đến cảm giác liên tục và tinh thần thể thao hơn, tương tự phong cách thiết kế xuất hiện trên chiếc Revuelto. Các yếu tố mới khác bao gồm cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED ma trận, dải đèn lấy cảm hứng từ đuôi của chú bò tót Lamborghini, cản va và lưới tản nhiệt phía trước được thiết kế lại. Ở phía sau, cửa khoang hành lý cũng được thiết kế lại hoàn toàn, mang đến cảm giác liên tục, cụm đèn hậu được kết nối với đèn chữ “Y” và bộ khuếch tán tạo cảm giác hài hoà. Cùng với cánh gió mới, bộ khuếch tán giúp tăng lực ép xuống phía sau thêm 35% ở tốc độ cao so với Urus S, cải thiện độ ổn định của xe. Hiệu suất khí động học còn được nâng cấp nhờ vào các lỗ thông hơi mới dưới thân xe và các ống dẫn khí cải tiến, giúp truyền nhiều luồng không khí hơn nhằm làm mát các bộ phận cơ khí và động cơ: tăng 15% so với Urus nguyên bản. Thiết kế mới của phần phía trước, kết hợp với việc tối ưu hóa mặt dưới khí động học, cũng đã cải thiện khả năng quản lý luồng khí dành riêng cho hệ thống phanh, cải thiện 30% khả năng làm mát không khí so với hệ thống trước đó. Nội thất của Lamborghini Urus SE cũng được nâng cấp với màn hình 12,3 inch (các phiên bản khác có màn hình 10,1 inch) có đồ họa được cập nhật trực quan hơn. Một số thay đổi đáng chú ý khác bao gồm thiết kế cửa gió điều hòa, chất liệu bọc ghế và bảng taplo. Tại thị trường Việt Nam, mức giá xe Lamborghini Urus SE chính hãng được chào bán từ 15,5993 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Video: Giới thiệu siêu SUV Lamborghini Urus SE mới.

Như vậy hiện hãng siêu xe Ý đang phân phối tổng cộng 4 phiên bản của Lamborghini Urus tại Việt Nam, đó là: bản tiêu chuẩn, Urus S, bản hiệu năng cao Urus Performante và bản Urus SE tiết kiệm nhiên liệu này. Đi kèm với đó là chính sách bảo hành và bảo dưỡng chính hãng trong vòng 5 năm kể từ ngày bàn giao xe. Cung cấp sức mạnh cho Lamborghini Urus SE tại Việt Nam là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít quen thuộc với mô-tơ điện nằm trong hộp số tự động 8 cấp. Sức mạnh này sản sinh ra tổng công suất lên đến 789 mã lực, biến nó thành phiên bản Urus thành phẩm mạnh nhất từ trước tới giờ. Siêu SUV Lamborghini Urus SE có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây, nhanh hơn phiên bản Urus S cũ 0,1 giây nhưng lại chậm hơn bản Performante cũng 0,1 giây. Ngoài ra, xe được trang bị pin 25,9 kWh, mang đến phạm vi hoạt động thuần điện lên đến 55 km. Tuy nhiên, trọng lượng của xe đã tăng thêm 300 kg so với phiên bản Urus chạy động cơ thông thường, lên mức 2.540 kg. Trên Lamborghini Urus SE cũng xuất hiện bộ ly hợp đa đĩa điện-thủy lực mới giúp phân phối lực kéo tùy nhu cầu sử dụng linh hoạt của trục trước và sau. Trang bị này kết hợp với vi sai chống trượt ảo phía sau thay thế vi sai vật lý cũ. So với phiên bản tiêu chuẩn, thiết kế của Lamborghini Urus SE được thay đổi nhẹ để nhấn mạnh vào sự năng động, làm nổi bật tính thể thao và vẻ ngoài nam tính. Phần đầu xe gây ấn tượng với mui xe mới cùng các thiết kế nổi. Việc không có đường cắt trên mui xe mang đến cảm giác liên tục và tinh thần thể thao hơn, tương tự phong cách thiết kế xuất hiện trên chiếc Revuelto. Các yếu tố mới khác bao gồm cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED ma trận, dải đèn lấy cảm hứng từ đuôi của chú bò tót Lamborghini, cản va và lưới tản nhiệt phía trước được thiết kế lại. Ở phía sau, cửa khoang hành lý cũng được thiết kế lại hoàn toàn, mang đến cảm giác liên tục, cụm đèn hậu được kết nối với đèn chữ “Y” và bộ khuếch tán tạo cảm giác hài hoà. Cùng với cánh gió mới, bộ khuếch tán giúp tăng lực ép xuống phía sau thêm 35% ở tốc độ cao so với Urus S, cải thiện độ ổn định của xe. Hiệu suất khí động học còn được nâng cấp nhờ vào các lỗ thông hơi mới dưới thân xe và các ống dẫn khí cải tiến, giúp truyền nhiều luồng không khí hơn nhằm làm mát các bộ phận cơ khí và động cơ: tăng 15% so với Urus nguyên bản. Thiết kế mới của phần phía trước, kết hợp với việc tối ưu hóa mặt dưới khí động học, cũng đã cải thiện khả năng quản lý luồng khí dành riêng cho hệ thống phanh, cải thiện 30% khả năng làm mát không khí so với hệ thống trước đó. Nội thất của Lamborghini Urus SE cũng được nâng cấp với màn hình 12,3 inch (các phiên bản khác có màn hình 10,1 inch) có đồ họa được cập nhật trực quan hơn. Một số thay đổi đáng chú ý khác bao gồm thiết kế cửa gió điều hòa, chất liệu bọc ghế và bảng taplo. Tại thị trường Việt Nam, mức giá xe Lamborghini Urus SE chính hãng được chào bán từ 15,5993 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Video: Giới thiệu siêu SUV Lamborghini Urus SE mới.