Mazda Việt Nam điều chỉnh giá bán ôtô, Mazda2 tăng tới 33 triệu đồng

Cụ thể, 3 phiên bản của Mazda2 Sedan là 1.5L AT, 1.5L Luxury và 1.5L Premium đều được điều chỉnh giảm giá 5 triệu đồng. Giá xe Mazda2 sedan hiện tại lần lượt là 410 triệu, 494 triệu và 514 triệu đồng. Khác hoàn toàn với bản Sedan, Mazda2 Sport mang kiểu dáng hatchback lại được điều chỉnh tăng giá. Theo đó, Mazda2 Sport bản 1.5L Luxury tăng 28 triệu đồng. Giá xe hiện tại là 507 triệu đồng. Mức tăng tương ứng với bản 1.5L Premium là 33 triệu đồng. Giá xe sau điều chỉnh là 552 triệu đồng. Đối với mẫu Mazda3 Sport, bản 1.5 Luxury được điều chỉnh giảm 10 triệu đồng. Giá xe giờ đây chỉ còn 639 triệu. Con số tương ứng với bản 1.5 Premium là 30 triệu đồng. Giá xe chỉ còn 679 triệu đồng. Ở lần điều chỉnh giá này, dòng xe bán tải Mazda BT-50 giảm giá 30 triệu đồng đối với bản MT 4x2 và AT 4x2. Giá xe sau giảm lần lượt là 554 và 614 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ nhỏ Mazda CX-3 cũng tăng giá 25 triệu đồng ở 2 phiên bản, lên mức 689 triệu và 729 triệu đồng. Trước đó, vào 2/12, mẫu Mazda CX-5 cũng được hãng điều chỉnh tăng giá. Cụ thể, bản 2.0 Deluxe tăng 10 triệu đồng so với giá bán trước đó, trong khi các phiên bản khác dùng động cơ 2.0 tăng nhẹ 5 triệu đồng. Giá xe hiện tại dao động từ 759 - 999 triệu đồng. Đến ngày 7/12, Mazda tiếp tục thông báo bổ sung thêm bản tiêu chuẩn 1.5 AT mới cho Mazda CX-3. Đồng thời tăng giá 10 triệu đồng cho bản 1.5L Deluxe và 1.5L Luxury. Bản 1.5L Premium tăng 8 triệu đồng. Giá xe Mazda CX-3 hiện tại đang dao động từ 524 - 644 triệu đồng. Ngày 11/12, Mazda Việt Nam cũng cập nhật giá bán mới của CX-30 với mức tăng 25 triệu đồng ở cả hai phiên bản. Sau điều chỉnh, CX-30 bản Luxury có giá 689 triệu đồng, trong khi giá bán mới của bản Premium là 729 triệu đồng. Không chỉ Mazda mà Hyundai mới đây cũng thông báo tăng giá hai mẫu xe Tucson và Santa Fe do nguyên vật liệu tăng. Video: Hơn Wigo chỉ 10 triệu có nên mua Mazda2 2023?

