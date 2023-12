Mazda CX-3 2024 từ 601 triệu đồng tại Malaysia đắt hơn ở Việt Nam

Mới đây, hãng Mazda đã ra mắt phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe CX-3 ở thị trường Malaysia. Tại thị trường Malaysia, Mazda CX-3 2024 mới có 3 phiên bản, bao gồm 1.5G 2WD Plus, 2.0G 2WD Plus và 2.0G 2WD High. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 115.720 - 139.159 RM (khoảng 601 - 723 triệu đồng). Có thể thấy rằng mẫu xe này đắt hơn đáng kể so với Mazda CX-3 bán ở Việt Nam (từ 524 - 644 triệu đồng). Bước sang phiên bản mới, mẫu SUV cỡ B này không thay đổi về mặt thiết kế. Thay vào đó, hãng Mazda chỉ cập nhật thêm các tính năng tiện nghi và an toàn cho xe. So với phiên bản cũ, Mazda CX-3 2024 bản tiêu chuẩn dành cho thị trường Malaysia có những trang bị nâng cấp như đèn pha LED với tính năng tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh luồng sáng cao/thấp, đèn LED định vị ban ngày và gương chiếu hậu chỉnh điện/tự động gập/tích hợp đèn báo rẽ. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu SUV cỡ B này tiếp tục sở hữu đèn hậu LED kết hợp, đèn sương mù sau dạng Halogen và cần gạt nước tự động. 2 bản thấp của xe chỉ dùng vành 16 inch và không có đèn sương mù trước. Trong khi đó, bản cao cấp nhất được trang bị vành hợp kim 18 inch và đèn sương mù LED phía trước. Bên trong xe, 2 bản thấp của Mazda CX-3 2024 có thêm tính năng kết nối Apple CarPlay không dây. Cả 3 phiên bản đều dùng màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa và 2 cổng USB. Ngoài ra, 2 bản thấp còn được trang bị camera lùi trong khi bản cao cấp nhất sở hữu camera 360 độ, sạc điện thoại không dây, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, cửa sổ trời chỉnh điện và gương chiếu hậu chống chói tự động. Ở phiên bản 2024, Mazda CX-3 dành cho Malaysia còn có thêm gói an toàn chủ động i-Activsense tiêu chuẩn, bao gồm những tính năng như kiểm soát đèn pha, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường và phanh khẩn cấp tự động. Trong khi đó, bản 2.0G High được trang bị thêm tính năng cảnh báo người lái mất tập trung và 4 cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước. Dù ở phiên bản nào, xe cũng có 6 túi khí thay vì 2 túi khí ở bản tiêu chuẩn như trước và 4 cảm biến sau. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mazda CX-3 2024 tại thị trường Malaysia là 2 tùy chọn động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên với dung tích 1.5L và 2.0L. Động cơ 1.5L cho công suất tối đa 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 149 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ 2.0L là 154 mã lực và 206 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số sau vô lăng tiêu chuẩn. Khi mua Mazda CX-3 2024, khách hàng Malaysia có thể chọn các màu sắc như xám Polymetal Grey, xám Machine Grey, đỏ Soul Red Crystal, đen Jet Black, trắng ngà Platinum Quartz, trắng Snowflake White Pearl và xám Aero Gray. Video: Chi tiết Mazda CX-3 Facelift SkyActiv G 2024 mới.

