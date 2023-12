Lynk & Co - thương hiệu cùng tập đoàn Volvo sắp ra mắt Việt Nam

Thông tin về việc Lynk & Co của Trung Quốc - thương hiệu con của tập đoàn ô tô Trung Quốc Geely - chuẩn bị vào Việt Nam đã xuất hiện từ hồi tháng 8 năm nay. Sau 4 tháng, thương hiệu này mới chốt lịch ra mắt xe tại Việt Nam. Theo đó, vào ngày 16/12/2023 tới đây, Lynk & Co sẽ chính thức gia nhập thị trường Việt Nam.

Xe Lynk & Co sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam. Công ty nhập khẩu và phân phối xe Lynk & Co chính hãng tại Việt Nam là GreenLynk Automotives.

Lynk & Co - thương hiệu cùng tập đoàn với Volvo - chốt lịch ra mắt xe tại Việt Nam

Theo một số nguồn tin, Lynk & Co sẽ phân phối 4 mẫu xe ở thị trường Việt Nam, bao gồm 01, 03, 05 và 09. Trong đó, Lynk & Co 01 được định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Lynk & Co 03 là sedan cỡ C còn 05 lại thuộc phân khúc SUV lai Coupe cỡ C. Riêng Lynk & Co 09 là mẫu SUV hạng trung được khá nhiều người mong chờ.