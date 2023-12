Rodin Fzero - hypercar đến từ New Zealand, "sát thủ" xe đua F1

Đã từng có nhiều hãng siêu xe được lập ra với lời hứa về các dòng hypercar có các thông số và tính năng "khủng", chưa ai đạt tới. Nhưng cuối cùng đa phần đều âm thầm biến mất, chỉ có một số ít có thể giữ đúng lời hứa ban đầu. Một trong số đó là hãng Rodin Cars với chiếc "phi thuyền mặt đất" Rodin FZERO hoàn toàn mới. Sau khi được công bố vào năm 2019 và lộ diện vào năm ngoái, dù cũng gặp không ít khó khăn nhưng cuối cùng chiếc siêu xe Rodin FZERO đầu tiên đã có thể bước vào giai đoạn thử nghiệm. Quá trình thử nghiệm FZERO vừa bắt đầu ở South Island, New Zealand. Giám đốc điều hành công ty và người đứng đầu thiết kế là David Dicker đã lần đầu tiên cầm lái nó ra đường đua. Vốn là một tỷ phú công nghệ, Dicker cũng đồng thời có lòng đam mê xe và có kinh nghiệm đua. Chính vì vậy ông không chỉ đang tìm cách lập một đội đua F1, mà còn muốn FZER phải hoàn thành một vòng đua nhanh hơn cả xe đua công thức 1. Rodin cho biết chiếc Rodin Fzero đặc biệt này hoàn toàn bằng carbon chỉ nặng 698kg và có khả năng tạo ra lực ép không khí xuống mặt đường lên tới 4.000kg, mặc dù chưa rõ con số tốc độ là bao nhiêu để đạt được mức này. Xe có tốc độ tối đa dự kiến là 360km/h và được trang bị động cơ V10 tăng áp kép 4.0 lít công suất 1.013 mã lực do chính Rodin thiết kế, được hỗ trợ bởi một động cơ điện 174 mã lực dẫn động trực tiếp trên trục khuỷu. Ngoài trang bị cho FZERO, Rodin cũng đang muốn cung cấp động cơ này cho các đội đua và hãng xe khác. Điều này khiến nhiều người cho rằng mục tiêu thực sự ở đây là bán động cơ và FZERO chủ yếu tồn tại để thu hút sự chú ý vào hệ động lực. Dù sao đi nữa, Rodin dường như quyết tâm đưa chiếc xe đi vào sản xuất và hứa vào năm ngoái rằng sẽ chỉ sản xuất 27 chiếc. Dicker nói: “Mặc dù còn một chặng đường dài phía trước để thử nghiệm và phát triển, nhưng lần đầu tiên chạy FZERO mang lại cho tôi niềm tự hào vô cùng về những gì mọi người tại Rodin Cars đã đạt được khi hiện thực hoá được dự án này”. “Cuộc thử nghiệm diễn ra rất tốt và chúng tôi có thể hoàn thành chương trình của mình. Chúng tôi rất vui mừng khi dự án FZERO bước vào giai đoạn tiếp theo. Nó thực sự là một chiếc xe không giống ai”, Dicker cho biết thêm. Video: Rodin Fzero - hypercar đến từ New Zealand trên đường thử.

