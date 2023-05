SUV cỡ trung Lynk & Co 08, có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ 5 giây

Vào cuối tháng 3 đầu năm nay, hãng Lynk & Co của Trung Quốc đã cho ra mắt 1 thành viên mới trong gia đình đội xe số của mình, đó là chiếc 08, là mô hình thứ 7 của hãng xe Trung Quốc, tiếp nối các số 01, 02, 03, 05, 06 và 09 đã ra mắt trước đó. Tại thời điểm đó, Lynk & Co 08 2023 mới vẫn chưa được bật mí về sức mạnh của xe cũng như 1 số thông tin khác liên quan đến hệ truyền động, mãi đến nay, hãng xe Trung Quốc mới hé lộ các thông số này. Cụ thể, về phần sức mạnh của Lynk & Co 08 sẽ được trang bị động cơ plug-in hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít và động cơ điện, hệ truyền động này sẽ mang đến cho xe công suất tối đa lên đến 563 mã lực, rất ấn tượng cho 1 chiếc SUV cỡ trung. Mô-men xoắn cực đại của xe Lynk & Co 08 sẽ là 900 Nm. Nhờ có sức mạnh ấn tượng trên mà chiếc SUV cỡ trung Lynk & Co 08 chỉ cần thời gian 5 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên tốc độ 100 km/h. Đối với pin, Lynk & Co 08 sẽ có bộ pin 39,6 kWh NMC phù hợp với phạm vi di chuyển sau 1 lần sạc đầy theo chu trình CLTC của Trung Quốc lên đến 245 km. Nếu được đổ đầy bình xăng, hệ truyền động PHEV của xe sẽ có phạm vi hoạt động kết hợp là 1.400 km. Như vậy, thông tin cuối cùng liên quan đến chiếc Lynk & Co 08 sẽ là giá bán, nó sẽ sớm được Geely tung ra trong thời gian sắp tới. Video: Giới thiệu SUV cỡ trung Lynk & Co 08 tại Trung Quốc.

