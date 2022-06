"Soi" chi tiết Lynk & Co 03 của Trung Quốc phong cách siêu xe

Mới đây, diện mạo của Lynk & Co 03 facelift 2023 đã bị rò rỉ trên bởi trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Có thể thấy, chiếc sedan đã được làm mới mặt ca-lăng, đuôi xe cũng được thiết kế lại. Cụ thể, mẫu xe sedan Lynk & Co 03 2023 nhận được bộ cản trước mới trông thể thao hơn, tích hợp các khe gió mới. Phần đầu xe được tạo hình như thể một chiếc miệng, bao gồm phần dưới của đèn pha tách rời chứa chùm đèn LED chính và thanh ngang màu đỏ đặt giữa lưới tản nhiệt. Đèn ngày LED gắn trên cao cũng được thiết kế lại một chút. Ở phía sau, khung biển số đã được chuyển vị trí sang cản sau, bộ khuếch tán tinh chỉnh trở nên nổi bật hơn, ống xả kép hình bầu dục và khe gió giả lớn hơn xuất hiện ở 2 bên. Đèn hậu nối với nhau bằng một dải màu đen để tăng vẻ thể thao cho xe. Phiên bản 03+ hiệu suất cao sẽ sở hữu bodykit mạnh mẽ hơn với bộ chia gió khỏe khoắn, ốp thể thao ở ngưỡng cửa, cánh gió thể thao, bộ khuếch tán lớn hơn...Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ mâm hợp kim khác biệt và ống xả quad. Các tài liệu rò rỉ cho biết Lynk & Co 03 2023 sẽ có sẵn với 4 biến thể và 2 hệ truyền động gồm động cơ tăng áp 2.0L 4 xi-lanh cho công suất 215 mã lực với bản cơ sở, 251 mã lực ở bản tầm trung và 262 mã lực với bản 03+. Lynk & Co 03 2023 cũng sẽ có một bản hybrid, sử dụng động cơ 1.5L 3 xi-lanh và một mô-tơ điện, giống như những người anh em Volvo. Bởi vì mẫu sedan này đang chia sẻ nền tảng khung gầm CMA với cả Volvo XC40 và Geely KX11. Mức giá xe Lynk & Co 03 2023 tại thị trường Trung Quốc hiện vẫn chưa được công bố. Video: Xem chi tiết Geely Lynk&Co 05+ 2022 mới.

