Lý do nào khiến Honda Việt Nam thiếu xe máy bán ra thị trường?

Theo báo cáo kết quả kinh doanh tháng 4/2022 do Honda Việt Nam vừa công bố, doanh số xe máy Honda Việt Nam trong tháng vừa qua đã tăng 2,1% so với tháng 3 trước đó, nhưng vẫn giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, Honda Việt Nam (HVN) ghi nhận 184.684 xe máy bán ra trong tháng 4/2022. Trong đó, Wave Alpha được xem là mẫu xe có doanh số tốt nhất với 35.597 xe được bán ra thị trường, chiếm 19,3% tổng doanh số xe máy của HVN trong tháng 4/2022. Riêng trong tháng này, HVN không công bố doanh số của Honda Vision, tuy nhiên sự tăng trưởng doanh số của tháng 4 so với tháng 3 vẫn cho thấy rằng Vision có mức doanh số tốt.

Sản lượng xe máy dự kiến của Honda Việt Nam trong tháng 5/2022 này đã giảm tới 73%.

Mặt khác, xe côn tay Honda Winner X dù đang được bán dưới mức đề xuất vãn có dấu hiệu "hạ nhiệt" khi doanh số đã giảm từ 11.279 xe trong tháng 3 xuống còn 8.414 xe trong tháng 4 vừa qua, chiếm 4,6% tổng doanh số xe máy của HVN.

Tháng 4/2022 cũng là tháng đầu tiên trong năm tài chính 2023 của Honda Việt Nam, nhưng rất có thể đây là tháng tăng trưởng đầu tiên của hãng trước khi suy thoái trong tháng sau. Cách đây không lâu, Honda Việt Nam đã gửi đi thông cáo báo chí về việc hạn chế nguồn cung một số mẫu xe ga sản xuất trong nước do sản lượng từ nhà máy sụt giảm.

Dự kiến tình trạng hạn chế nguồn cung xe ga sản xuất trong nước sẽ tiếp diễn trong những tháng tiếp theo.

Theo thông báo của Honda, nguyên nhân cho việc giảm sản lượng lần này là do ảnh hưởng từ các biến động kinh tế - chính trị và cuộc khủng hoảng thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu, quá trình sản xuất, cung cấp sản phẩm của nhiều ngành hàng bị tác động.