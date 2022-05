 Honda CR-V tiếp tục giảm giá tới 35 triệu đồng tại đại lý.

Theo khảo sát của PV, hiện tại một số đại lý ôtô Honda chính hãng đang có chương trình giảm giá xe Honda CR-V lên đến 35 triệu đồng, khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 3 gói ưu đãi sau mại sau.

Đối với gói khuyến mại 1: Khách hàng mua xe Honda CR-V thời điểm này sẽ được giảm 30 triệu đồng đối với tất cả các phiên bản.

Gói khuyến mại 2: Mức giảm 20 triệu đồng tiền mặt, một gói bảo hiểm vật chất cùng quà tặng phụ kiện có giá trị. Tổng ưu đãi 35 triệu đồng.

Gói khuyến mại 3: Mức giảm 25 triệu đồng tiền mặt, cùng gói bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng. Tổng ưu đãi 35 triệu đồng.

Tuy vậy, mức giảm này không thống nhất giữa các nhà phân phối. Nhìn chung ở miền Bắc, các xe Honda CR-V giảm giá khoảng 20 - 30 triệu, trong đó phiên bản càng thấp mức giảm càng ít.

Người mua Honda CR-V thời điểm này vẫn được tiết kiệm một khoản tiền không hề nhỏ.

Có thể thấy, so với tháng trước mức giảm của CR-V thấp hơn từ 20 – 35 triệu đồng. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của gián đoạn nguồn cung linh, phụ kiện do dịch Covid-19 khiến mẫu xe này đang dần trong tình trạng khan hàng. Cùng với đó, thời điểm xe lắp ráp trong nước nhận hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ đang gần đến hạn chót (ngày 31/5/2022) khiến nhu cầu mua xe của người dùng tăng cao hơn.

Tuy nhiên, cộng thêm mức hỗ trợ phí trước bạ từ Chính phủ, tương ứng số tiền từ 59 – 67 triệu đồng, tùy từng phiên bản, người mua Honda CR-V thời điểm này vẫn được tiết kiệm một khoản tiền không hề nhỏ.

Theo tiết lộ từ nhân viên bán hàng, giá xe Honda CR-V trong thời gian tới sẽ có những biến động nhất định.