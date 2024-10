Lý do Lynk & Co 01 giảm mạnh, lên tới cả trăm triệu đồng?

Lynk & Co là thương hiệu liên doanh giữa Geely và Volvo ra mắt vào năm 2017. Trong đó, chiếc xe SUV Lynk & Co 01 đã trở thành mẫu xe đầu tiên của thương hiệu xe Trung Quốc trở thành phương tiện đầu tiên được bán cho thị trường nước ngoài, bao gồm cả Việt Nam. Tại Trung Quốc, Lynk & Co 01 phiên bản chạy bằng xăng đã được cập nhật vào tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, doanh số bán hàng của nó thấp. Từ tháng 4 đến tháng 8/2024, doanh số Lynk & Co 01 chỉ bán được 3.476 chiếc SUV này, giảm 55,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do cho việc này là có một xu hướng ngày càng tăng đối với các loại xe năng lượng mới ở Trung Quốc, đặc biệt là PHEV. Chúng đang chiếm mất thị phần của các loại xe xăng như Lynk & Co 01. Vì vậy, các nhà sản xuất ôtô buộc phải giảm giá mạnh cho các sản phẩm ICE của họ. Mức giảm giá Lynk & Co 01 của Geely cao nhất đã lên đến 40.000 nhân dân tệ (5.680 đô la Mỹ) tại Trung Quốc, tương đương mức giảm 131 triệu đồng, điều này dẫn đến giá khởi điểm của mẫu xe này sau khi được điều chỉnh là 127.800 nhân dân tệ (18.150 đô la Mỹ), khoảng 420 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian diễn ra sự kiện giảm giá Lynk & Co 01 chỉ trong tháng 10/2024 này, và nó không hẳn là giảm hết tiền mặt, thay vào đó, khách mua xe chỉ được giảm tiền mặt 12.000 nhân dân tệ (1.700 đô la Mỹ), khoảng 39 triệu đồng, trợ cấp đổi xe 19.000 nhân dân tệ (2.700 đô la Mỹ), phiếu giảm giá 1.000 nhân dân tệ (140 đô la Mỹ), v.v. Các lợi ích khác bao gồm bảo hành xe trọn đời và hỗ trợ trên đường cho chủ sở hữu đầu tiên. Lynk & Co 01 là một chiếc SUV nhỏ gọn dựa trên kiến trúc mô-đun CMA. Nền tảng tương tự cũng hỗ trợ Volvo XC40. Kích thước của chiếc xe SUV Lynk & Co 01 là 4549/1860/1689 mm với chiều dài cơ sở là 2734 mm. Xe có đèn chạy ban ngày đặc biệt, đèn pha tích hợp vào cản trước và hai cụm đèn hậu kéo dài. Dưới nắp ca-pô, Lynk & Co 01 có động cơ xăng tăng áp 2 lít cho công suất 187 kW (251 mã lực) và 350 Nm. Nó được ghép nối với hộp số tự động Aisin 8 cấp. Lynk & Co 01 có sẵn với hệ dẫn động 2WD và 4WD. Đáng chú ý là Lynk & Co đang chuyển sang phân khúc NEV bằng cách tung ra PHEV và BEV. Gần đây, hãng đã tung ra chiếc xe điện đầu tiên Z10. Sắp tới, chiếc BEV thứ hai của Lynk & Co cũng sẽ gia nhập thị trường, đó là chiếc crossover Z20 với tham vọng vươn ra nước ngoài. Có vẻ như thương hiệu Geely đang cố gắng tìm kiếm sự cân bằng giữa việc loại bỏ ICE và duy trì doanh số bán hàng ở mức cao. Video: Xem chi tiết xe SUV Lynk & Co 01 thế hệ mới.

