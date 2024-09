Lynk & Co 01 2025 thêm động cơ PHEV mạnh, ăn xăng ít hơn

Phiên bản Lynk & Co 01 2025 mới vừa được ra mắt thị trường châu Âu trong khuôn khổ triển lãm Automechanika Frankfurt 2024, mang đến nhiều cải tiến đáng chú ý về khả năng vận hành cũng như các tiện ích phục vụ người dùng, đặc biệt là hệ thống thông tin giải trí. Đây là mẫu xe chiến lược của hãng trong phân khúc xe gầm cao crossover hạng C với 2 hàng ghế và 5 chỗ ngồi, đặc biệt nhắm đến khách hàng tại châu Âu với những nhu cầu và xu hướng tiêu dùng hiện đại. Ngoại thất của Lynk & Co 01 đời mới 2025 không có quá nhiều thay đổi lớn so với những năm trước, vẫn là kiểu dáng tổng thể quen thuộc vì hiện nay mẫu xe này vẫn đang ở thế hệ đầu tiên suốt từ năm 2017 đến giờ. Những thay đổi tập trung vào cụm lưới tản nhiệt màu đen bóng, mâm xe với thiết kế mới và đồ họa LED tinh chỉnh cho cụm đèn hậu. Những thay đổi này tạo nên vẻ ngoài hiện đại và sắc sảo hơn cho chiếc xe gầm cao crossover. Khách hàng sẽ được chọn thêm 3 màu sơn ngoại thất mới là trắng Crystal White, đen Sparkling Black và xanh lục ánh kim Mineral Green Metallic, bên cạnh những màu có sẵn từ trước. Đây là những màu sắc được bổ sung dựa trên phản hồi từ phía các chủ sở hữu hiện tại cũng như những người đang có ý định mua xe Lynk & Co, nhằm tăng thêm sự lựa chọn và mang đến chút dấu ấn cá nhân hóa cho người dùng. Bên trong cabin, điểm nhấn lớn nhất của Lynk & Co 01 chính là màn hình cảm ứng 15,4 inch, lớn hơn so với phiên bản trước đây (12,7 inch). Hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp chạy trên nền tảng chip Qualcomm Snapdragon 8155, giúp cải thiện tốc độ phản hồi và mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà hơn. Bên cạnh đó, các nhà thiết kế của Lynk & Co cũng đã bổ sung thêm nút bấm vật lý trên vô-lăng, giúp người lái dễ dàng thao tác và điều khiển hơn. Đây là một trong những cải tiến được khách hàng đánh giá cao, đặc biệt là với những người lái xe trong điều kiện giao thông phức tạp. Lynk & Co 01 đời mới 2025 được trang bị cơ cấu truyền động hybrid sạc điện PHEV mới nhất, được phát triển dựa trên công nghệ từ công ty mẹ Geely. Hệ truyền động này mang lại tổng công suất 276 mã lực và mô-men xoắn 535 Nm, mạnh hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm (257 mã lực và 425 Nm). Với sự cải tiến này, khả năng tăng tốc và phản hồi của xe được cải thiện rõ rệt, trong khi vẫn duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội so với xe động cơ đốt trong thuần túy. Mặc dù Lynk & Co không tiết lộ chi tiết cụ thể về loại động cơ mà hãng trang bị cho xe, nhiều khả năng đó vẫn là động cơ tăng áp 3 xy-lanh với dung tích 1.5L quen thuộc nhưng đã được cải tiến để cho công suất lớn hơn. Mô-tơ điện cũng có thể được đổi sang loại khác với sức kéo mạnh mẽ hơn. Đáng chú ý là mức tiêu thụ nhiên liệu giảm từ 1 lít/100 km xuống còn 0,9 lít/100 km, trong khi quãng đường di chuyển ở chế độ thuần điện giữ nguyên mức 76 km. Lynk & Co 01 được ra mắt lần đầu tại Trung Quốc vào năm 2017, sau đó được nâng cấp facelift vào năm 2021 và chính bản facelift này được đưa sang châu Âu vào năm 2022. Xe được phát triển dựa trên nền tảng CMA (Compact Modular Architecture) tương tự như Volvo XC40/C40, Polestar 2 và chiếc coupe-SUV Lynk & Co 05. Bản nâng cấp đời mới 2025 của Lynk & Co 01 dự kiến sẽ được bán khắp châu Âu trong vòng vài tháng tới. Video: Xem chi tiết SUV Lynk & Co 01 2025 nâng cấp.

