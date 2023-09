Lotus Emeya 2024 sẽ về Việt Nam "đấu" Porsche Taycan?

Sau 1,5 năm ra mắt mẫu SUV thuần điện Eletre, thương hiệu Lotus tiếp tục vén màn một sản phẩm mới mang tên Emeya. Tương tự Eletre, Lotus Emeya 2024 mới cũng là ôtô điện nhưng mang kiểu dáng sedan thay vì SUV. Ra mắt trong sự kiện tổ chức ở New York, Mỹ, Lotus Emeya được hãng gọi là xe GT (grand tourer) hiệu suất cao. Để xứng đáng với danh xưng này, mẫu sedan điện Lotus Emeya 2024 được trang bị 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 905 mã lực và mô-men xoắn cực đại 985 Nm ở phiên bản R cao cấp nhất. Nhờ đó, Lotus Emeya có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 2,78 giây và đạt vận tốc tối đa 256 km/h. Ngoài ra, Lotus Emeya còn được trang bị cụm pin có dung lượng 102 kWh, thấp hơn con số 112 kWh của đàn anh Eletre. Hiện hãng Lotus chưa công bố quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy pin của mẫu sedan mới. Trong khi đó, Lotus Eletre sở hữu phạm vi di chuyển lên đến 600 km, theo chu trình thử nghiệm WLTP. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Electric Premium Architecture (EPA) của Lotus giống đàn anh Eletre, Emeya cũng có những công nghệ như cấu trúc 800V, cho phép rút ngắn thời gian sạc đầy pin. Hãng Lotus cho biết với bộ sạc nhanh DC 350 kW, xe có thể chạy thêm 150 km sau 5 phút sạc. Thời gian tăng dung lượng pin từ 10% lên 80% bằng bộ sạc nhanh là khoảng 18 phút. Hiện trọng lượng của Lotus Emeya chưa được công bố nhưng dự đoán sẽ nhẹ hơn Eletre. Điều này cũng không có gì lạ vì Emeya vốn là sedan trong khi Eletre thuộc phân khúc SUV. So với đàn anh Eletre, Lotus Emeya dài hơn 36 mm và rộng hơn 106 mm. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 5.139 mm và chiều rộng 2.241 mm. Chiều cao của xe chưa được hé lộ nhưng chắc chắn thấp hơn Lotus Eletre. Không thua kém các mẫu xe cùng thương hiệu, Lotus Emeya sở hữu ngoại hình khá ấn tượng và đậm chất thể thao. Mẫu xe này tạo điểm nhấn bằng đèn pha LED ma trận 2 tầng và lưới tản nhiệt đóng/mở chủ động. Bên cạnh đó là cánh lướt gió chủ động dưới cản trước, giúp tăng lực ép xuống mặt đường khi xe chạy ở tốc độ cao, cải thiện phản hồi mặt đường và độ ổn định. Thay vì dùng gương chiếu hậu thông thường, mẫu ô tô này lại được trang bị camera kỹ thuật số. Vành la-zăng của xe có đường kính 22 inch, đi kèm lốp 265/35 trước và 305/30 sau. Ở phía sau, Lotus Emeya được trang bị cánh gió đuôi và bộ khuếch tán gió chủ động. Cánh gió đuôi của mẫu sedan thuần điện này rộng 280 mm và có thể tạo ra lực ép 215 kg xuống mặt đường. Trong khi đó, cụm đèn hậu của xe được nối với nhau bằng dải đèn mỏng ở giữa. Tạo hình bên trong đèn hậu của mẫu ô tô điện này khá giống SUV hạng A Hyundai Casper hiện đang bán tại Hàn Quốc. Trang bị ấn tượng tiếp theo của Lotus Emeya là hệ thống treo khí nén điều khiển điện tử, có thể phát hiện điều kiện mặt đường phía trước với tần suất 1.000 lần/giây và tự động điều chỉnh xe để mang đến cảm giác lái mượt nhất. Bên trong Lotus Emeya là không gian nội thất khá giống với Eletre. Xe cũng được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm OLED... Bệ tì tay trung tâm của xe kéo dài xuống hàng ghế sau và tích hợp 4 giá để ly. Phía sau còn có thêm màn hình để hành khách chỉnh các tính năng của xe. Trong khi đó, trên cửa có 2 màn hình nhỏ để hiển thị hình ảnh do camera kỹ thuật số thu được. Bên cạnh đó là những chi tiết ốp nội thất bằng nhôm PVD, chất liệu Alcantara, nỉ PU và da Nappa. Để phù hợp với xu hướng, xe còn dùng một số vật liệu tái chế như nỉ thải từ ngành công nghiệp dệt và thời trang. Theo hãng Lotus, việc tận dụng chất liệu nỉ này chẳng những giúp giảm phát thải mà còn giảm trọng lượng cho xe so với dùng da. Dự kiến, Lotus Emeya sẽ chính thức được sản xuất từ năm sau. Giá xe Lotus Emeya 2024 hiện vẫn chưa được hé lộ. Các đối thủ nhắm đến của Lotus Emeya chính là Porsche Taycan và Audi e-Tron GT - cặp đôi ôtô điện hiện đang được bán tại Việt Nam - nên giá dự kiến sẽ không quá rẻ. Trong sự kiện ký kết hợp tác với Tập đoàn Kolon Mobility (KMG) tại Hàn Quốc vào hồi cuối tháng 5 năm nay, Lotus đã hé lộ kế hoạch mở rộng thị trường ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Được biết, ngoài Hàn Quốc, thương hiệu xe hơi này đang tìm cách giành được chỗ đứng ở nhiều thị trường châu Á - Thái Bình Dương hơn, đặc biệt là Việt Nam và Indonesia. Hiện chưa rõ Lotus sẽ phân phối mẫu xe nào khi vào Việt Nam. Video: Giới thiệu sedan điện hiệu suất cao xe điện Lotus Emeya 2024.







