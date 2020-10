Loại bỏ “mũ bảo hiểm lưỡi trai” vì không đạt tiêu chuẩn

Tại Hội thảo đánh giá giữa kỳ và định hướng chương trình hoạt động về chất lượng mũ bảo hiểm trong khuôn khổ dự án "Hành trang An toàn" do quỹ UPS tài trợ, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (ATGTQG) và Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (Quỹ AIP) đã công bố kết quả nghiên cứu về chất lượng bảo hiểm trên 540 loại mũ bảo hiểm.

Theo đó, kết quả cho thấy 25,9% số mũ được chọn khảo sát là "mũ bảo hiểm lưỡi trai", lớp vỏ nhựa mỏng, không có xốp bảo vệ phần đầu của người sử dụng nên không được xem là mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy theo quy định tại tiêu chuẩn QCVN2:2008/BKHCN.

Đại đa số các mũ bảo hiểm hiện có trên thị trường vỏ nhựa mỏng, không có xốp bảo vệ phần đầu của người sử dụng.

Bên cạnh đó, chỉ có 10,1% số mũ bảo hiểm được thử nghiệm là đạt tiêu chuẩn đối với thử nghiệm va đập theo quy trình thử nghiệm quy định tại QCVN2:2008/BKHCN. Nói cách khác, 89,9% số mũ còn lại được thử nghiệm đều không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không có khả năng bảo vệ người dùng khỏi nguy cơ chấn thương sọ não khi gặp tai nạn giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGTQG cho biết:

“Tôi đề nghị phải bỏ ngay chữ "mũ bảo hiểm lưỡi trai" trong hồ sơ kiểm định. Không có thuật ngữ nào là "mũ bảo hiểm lưỡi trai" cả. Tại sao cứ 100 người ngã xuống đường thì đa số là bị chấn thương đầu, số người không bị chấn thương rất ít. Trong khi đi nghiên cứu cho thấy, nếu đội mũ đạt chuẩn thì giảm thiểu chấn thương sọ não rất cao nếu có va chạm. Tôi cho rằng cần đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu trước.”

Cụ thể là mũ bảo hiểm lưỡi trai, đều không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Với thực trạng như vậy, các cơ quan chức năng cần chặt chẽ hơn trong việc kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm. Phần lớn người tiêu dùng đều đang sử dụng mũ bảo hiểm kém chất lượng. Các sản phẩm quả tặng là mũ bảo hiểm cũng cần được lưu ý về chất lượng.