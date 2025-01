BYD Sealion 6 sắp về Việt Nam "ăn xăng" chỉ 1,1 lít/100km?

Sau khi ra mắt nhiều mẫu xe điện tại thị trường Việt Nam, thương hiệu ô tô Trung Quốc BYD đang có kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm, tiến vào phân khúc xe hybrid. Và cụ thể, mẫu xe đầu tiên chính là BYD Sealion 6 hybryd 2025 mới. Mới đây, thông tin về mẫu xe plug-in hybrid BYD Sealion 6 đã được hé lộ thông qua dữ liệu cập nhật từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho thấy mẫu xe này sẽ sớm được đưa về Việt Nam trong thời gian tới. Trước đó, vào đầu tháng 10/2024, đại diện BYD Việt Nam đã chia sẻ về kế hoạch nhập khẩu và phân phối các mẫu xe hybrid cắm sạc (plug-in hybrid - PHEV) tại thị trường Việt. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa có thông báo chính thức. BYD Sealion 6, hay còn được biết đến với tên gọi Song Plus DM tại Trung Quốc, là một mẫu SUV hạng C. Mẫu xe này lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Thái Lan vào tháng 8/2024. Sealion 6 có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.775 x 1.890 x 1.670 mm, trục cơ sở dài 2.765 mm. Kích thước này nhỉnh hơn một số mẫu SUV hạng C phổ biến tại Việt Nam như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Kia Sportage. Trang bị ngoại thất đáng chú ý có lưới tản nhiệt hình thang và các nan ngang trang trí kết hợp đèn pha LED sắc nét, dải đèn LED định vị ban ngày phía dưới. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống mở cửa không cần chìa khóa và chìa khóa điện tử NFC, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng. BYD Sealion 6 DM-i sở hữu khoang cabin hiện đại với các tiện ích như: bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch có thể xoay 90 độ, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto... Các trang bị khác gồm; điều hòa tự động 2 vùng, ghế chỉnh điện/bọc giả da, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, hệ thống âm thanh Infinity 9 loa, cửa cốp chỉnh điện, kính cửa sổ cách âm 2 lớp ở hàng ghế trước, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Về động cơ, BYD Sealion 6 DM-i sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm động cơ xăng 1.5L Xiaoyun 4 xi-lanh (98 mã lực, 122 Nm) kết hợp với mô-tơ điện cho tổng công suất 218 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Pin lithium-sắt-photphat (LFP) Blade dung lượng 18,3 kWh cho phép xe chạy 92 km khi ở chế độ thuần điện và quãng đường kết hợp lên tới 1.092 km sau khi đổ đầy xăng và sạc pin. Xe được hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất sạc lên đến 18 kW. Nhờ đó, pin của xe chỉ cần 35 phút để sạc từ 30% lên 80%. Bộ sạc chậm AC của xe có công suất sạc 6,6 kW.Về trang bị an toàn, BYD Sealion 6 DM-i có các tính năng hỗ trợ lái như: camera 360 độ, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, cảnh báo va chạm phía sau, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước/sau tích hợp tự động phanh, cảnh báo va chạm khi mở cửa và đèn pha tự động. Tại thị trường Thái Lan, phiên bản BYD Sealion 6 Plug-in Hybrid Dynamic được sản xuất tại thị trường nội địa này. Mức giá xe BYD Sealion 6 hybrid 2025 có mức niêm yết 939.900 baht (tương đương khoảng 694 triệu đồng). Hiện vẫn chưa có ngày công bố chính thức mẫu xe Sealion 6 tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV BYD Sealion 6 hybryd 2025 mới.

