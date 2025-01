McLaren Artura Spider bạc tỷ đầu tiên "khoe hàng" tại Hà Nội

Hiện mức giá xe McLaren Artura Spider tại Việt Nam. Chỉ biết rằng, phiên bản mui cứng đang được bán với giá từ 14,69 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn thêm và chi phí lăn bánh. Chiếc Artura Spider xuất hiện tại Hà Nội có ngoại thất màu tím. Phần đầu xe McLaren Artura Spider mui trần nổi bật với các hốc gió lớn, đi kèm cụm đèn chiếu sáng được thiết kế đặc trưng. Hai bên sườn có hốc gió giúp làm mát cho khối động cơ đặt giữa. Trong khi đó phía đuôi xe lại gây ấn tượng với bộ khuếch tán gồm nhiều cánh chia gió, đi cùng hệ thống ống xả kép đặt chính giữa, hai bên là cụm đèn hậu LED nằm ngang. Do thay đổi về mui nên Artura Spider được thiết kế lại phần trụ, tích hợp lớp polycarbonate tráng men giúp tăng tầm nhìn phía sau và dẫn không khí vào khoang động cơ. Tấm che phía sau lưng ghế có thể nâng lên và hạ xuống thông qua một nút bấm để cải thiện sự thoải mái khi đóng mui từ trên xuống hoặc tăng cường cảm giác sảng khoái về âm thanh từ động cơ V6 khi mui dựng lên. Vị trí các khe hút gió cho động cơ cũng được dịch chuyển thêm về phía sau. Phần mui của chiếc Artura Spider có thể đóng lại chỉ trong 11 giây, nhanh hơn 3 giây so với Ferrari 296 GTB. Artura Spider được trang bị cấu trúc khung gầm nhôm và carbon như bản mui cứng, nhưng được cải thiện độ cứng đồng thời giảm trọng lượng của bộ phận này đi khoảng 62 kg. Chính vì thế, trọng lượng khô của xe giờ đây chỉ còn khoảng 1.475 kg. Cung cấp sức mạnh cho McLaren Artura Spider là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ V6 tăng áp 3.0L với mô-tơ điện, cho tổng công suất lên đến 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. So với bản Artura coupe trước đây, mẫu Artura Spider mui trần có công suất cao hơn 19 mã lực còn mô-men xoắn giữ nguyên. Kết hợp với hệ truyền động hybrid này vẫn là hộp số 8 cấp SSG đi kèm vi sai điện tử, sử dụng động cơ điện cho số lùi giúp xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở mức 330 km/h. Với chế độ thuần điện, xe có thể di chuyển tối đa 33 km.McLaren Artura Spider tại Việt Nam được cung cấp đến 4 chế độ lái là Electric, Comfort, Sport và Track. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đĩa phanh bằng carbon ceramic, hệ thống phuộc điều chỉnh điện Proactive Damping Control (PDC) với 3 chế độ Comfort, Sport và Track. Video: Mclaren Artura Spider 2025 MSO Carbon xanh tím tại Việt Nam.

