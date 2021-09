Lamborghini Huracan EVO đầu tiên về Việt Nam có mặt tại Hà Nội

Trong tuần vừa qua, đã có hai siêu xe "khủng" về đến Hà Nội - đó là siêu phẩm hypercar McLaren Elva đã được nhìn thấy nằm trên xe chuyên dụng và được trùm bạt để vận chuyển về xưởng dịch vụ của Rolls-Royce. Chưa hết, tại một nơi chăm sóc xe ở Hà Nội, giới mê xe còn bắt gặp sự xuất hiện của Lamborghini Huracan EVO độc nhất Việt Nam hiện tại. Như vậy, sau hơn nửa năm lộ thông tin về Việt Nam, chiếc xe Lamborghini Huracan EVO bí ẩn đã chính thức "hạ lốp" tại Hà Nội. Thông tin ban đầu cho hay, đây chính là chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO đầu tiên có mặt tại dải đất hình chữ S. Hình ảnh chụp lại cho thấy, siêu bò xuất hiện trong 1 garage chăm sóc xe ở Hà Nội nhưng chưa rõ đích đến sẽ là tỉnh thành nào. Nhiều nguồn tin cho biết xe sẽ vào Nam nhưng tin tức này chưa được kiểm chứng cụ thể. Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO độc nhất Việt Nam sở hữu ngoại thất sơn màu xám cùng các chi tiết sơn đen bao gồm bộ mâm đa chấu kép của xe. Bên trong khoang lái của xe Lamborghini Huracan EVO mới xuất hiện tại Hà Nội có ghế ngồi bọc da Alcantara với các điểm nhấn sọc màu đỏ bắt mắt. Như vậy, sau khi đã trải nghiệm hơn 18 chiếc xe Lamborghini Huracan thế hệ đầu tiên như bản LP610-4 hay LP580-2, các đại gia Việt đã chọn chơi bản nâng cấp Lamborghini Huracan EVO. Sự có mặt của Lamborghini Huracan EVO cũng là mảnh ghép hoàn hảo cho dòng xe Lamborghini Huracan trong nước khi sắp tới đây, chiếc xe Lamborghini Huracan STO cũng sớm có mặt tại dải đất hình chữ S. Ngoại hình của siêu xe Lamborghini Huracan EVO đầu tiên về Việt Nam còn có sự khác biệt rất lớn so với thế hệ đầu tiên, chẳng hạn như phần đầu xe có cản va trước hoàn toàn mới, hốc gió hai bên hông được tạo hình góc cạnh. Ngoài ra, Lamborghini Huracan EVO có bộ mâm đa chấu kép mới và đuôi xe lột xác với cánh gió đuôi có định được nhô cao, khuếch tán sau thể thao và cuối cùng là ống xả đơn đặt trên cao, thay vì ống xả kép của phiên bản Lamborghini Huracan LP610-4. Chưa hết, phiên bản Lamborghini Huracan EVO còn được nâng cấp sức mạnh đáng kể dù vẫn sở hữu động cơ V10, hút khí tự nhiên, dung tích 5.2 lít như bản tiêu chuẩn, cụ thể, trái tim này sẽ bơm ra sức mạnh lên đến 631 mã lực, cao hơn 30 mã lực so với Lamborghini Huracan LP610-4. Mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Có sức mạnh được tăng đáng kể, vì thế, không có gì quá khó hiểu khi siêu xe Lamborghini Huracan EVO mới về nước có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ 2,9 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản tiêu chuẩn. Vận tốc tối đa của siêu xe Lamborghini Huracan EVO hơn 325 km/h Hiện vẫn chưa rõ là giá xe Lamborghini Huracan EVO tại Việt Nam được chào bán ra sao, chỉ biết rằng, tại thị trường Mỹ, dòng siêu xe Lamborghini Huracan EVO có giá 261.274 đô la, tương đương 6 tỷ đồng. Video: Giới thiệu chi tiết Lamborghini Huracan EVO mới.

