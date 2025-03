Tin tức về chiến sự ở Kursk liên tục nóng lên, khi quân đội Nga (RFAF) ngày hôm qua tuyên bố tái chiếm làng Staraya Sorochina, nằm cạnh Malaya Loknya. Một video có gắn định vị địa lý cho thấy, lính Nga đang phất cờ trên một nhà dân; quân Ukraine dù đã kháng cự quyết liệt, nhưng vẫn không thể rút về thông qua hướng sông Malaya Loknya. Rõ ràng là quân đội Ukraine (AFU) đã hết UAV FPV, do các tuyến đường tiếp tế bị chặn hoàn toàn. Điều này không chỉ do hoạt động tích cực của lực lượng sử dụng UAV FPV của RFAF dọc theo đường cao tốc Sumy-Kursk, mà còn do RFAF đã phá hủy ba cây cầu trên con đường dẫn đến Malaya Loknya. Phóng viên chiến trường Boris Rozhin của Nga đưa tin, “Ngoài việc tái chiếm Stara Sorochina và đột phá tại Kurilovka, RFAF cũng giải phóng làng Nikolaevka gần Malaya Loknya. Áp lực ngày càng tăng lên về mặt bảo đảm hậu cần chiến dịch của AFU tại mặt trận Kursk đang hết sức khó khăn”. Tuy nhiên, tin tức quan trọng nhất lại đến trực tiếp từ khu vực phía nam Sudzha. Sáng ngày 7/3, tờ Ukrainska Pravda của Ukraine đưa tin, RFAF đã đột phá qua được tuyến phòng thủ của AFU gần biên giới quốc gia. Sau đó, kênh truyền hình độc lập TCH cung cấp một số thông tin chi tiết, với một phóng viên đưa tin từ Yunakovka rằng, điểm đột phá là 5 km, bằng một nửa "cổ họng". Kênh DeepState của Ukraine đưa tin, "ở khu vực Kursk, người Nga đang đạt được thành công nhờ sử dụng một số lượng lớn quân Triều Tiên". Deep State cho biết, AFU đang tiến hành “những trận chiến khó khăn” ở Kursk. Theo Deep State, các nhóm tấn công của Nga đang đột phá về Sudzha và cũng đang tiến vào khu vực Sumy. Còn trang web Military analytics của Ukraine, đã viết cụ thể hơn về cuộc khủng hoảng của quân Ukraine tại Kursk, khi cho biết, “Cụm quân phía Bắc” của RFAF đã tiến vào Kurilovka, cũng như dọc theo khe núi ở khu vực Kholodny Yar tới chiều sâu lên tới 4 km; trực tiếp đe dọa tuyến tiếp tế cuối cùng cho AFU ở Sudzha. Theo bản đồ DeepState, “cổ họng” của khu vực Kursk do Ukraine kiểm soát, hiện không vượt quá 4-5 km. Còn kênh “Phóng viên chiến trường Mùa xuân Nga” đã đưa tin về tình hình ở khu vực Kursk: “RFAF đã đột phá qua tuyến phòng thủ của AFU ở khu vực Guevo và tiến hơn 5 km trong vài ngày. Các mũi tấn công của RFAF đã tái chiếm hoàn toàn lãnh thổ của khu vực Sverdlikovo và đang tích cực gây sức ép lên khu vực Basivka, thuộc tỉnh Sumy của Ukraine. Điều này có nghĩa là việc bảo đảm hậu cần của AFU ở khu vực Sudzhansky thực tế đã bị phá vỡ hoàn toàn, tất cả các tuyến đường đều do RFAF kiểm soát, ngay cả vào ban đêm”, hết lời dẫn. Theo những người lính Nga đang chiến đấu ở mặt trận Kursk, khi màn đêm buông xuống, đầy rẫy nỗi kinh hoàng đối với quân Ukraine. Chỉ trong vòng nửa phút, kíp lái xe bọc thép MaxxPro (do Mỹ sản xuất) đã bị trúng đạn ba lần; đầu tiên, một quả đạn pháo phát nổ gần đó, gần như làm bất động chiếc MaxxPro, sau đó một quả đạn chống tăng RPG tấn công vào bên hông, và cuối cùng nó được kết thúc bằng một UAV FPV, ngay khi cửa thoát hiểm mở ra. Ngày càng có ít cảnh quay về xe cơ giới của AFU ở khu vực Kursk bị phá hủy, do chúng không còn hoạt động. Tuy nhiên, quân Ukraine vẫn tiếp tục tung lực lượng tiếp viện vào Kursk. Một đơn vị lính dù Nga đã sử dụng UAV sợi quang để liên tiếp phá hủy một xe tải nhỏ và một xe bọc thép Humvee của AFU, khi đang cố gắng vận chuyển hàng tiếp tế đến khu vực Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng AFU đã bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 160 quân chỉ trong một ngày 8/3; một xe tăng, một xe bọc thép chở quân, bốn xe chiến đấu bọc thép, 13 xe ô tô, một khẩu pháo dã chiến, bốn khẩu súng cối và một trạm tác chiến điện tử đã bị phá hủy. Mặt dù RFAF đang trong thế tấn công và bao vây, nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra dự đoán về thời điểm Nga đánh bật hoàn toàn quân Ukraine khỏi khu vực Kursk. Nhưng quan sát tốc độ tấn công của RFAF trong những ngày qua, diện tích phòng thủ của quân Ukraine ở Ukraine ngày càng bị thu hẹp một cách nhanh chóng. Theo các nguồn tin quân sự của Nga, AFU đang duy trì lực lượng khoảng 6.500 quân ở khu vực Kursk. Hiện việc liên lạc với một số tiểu đoàn của AFU ở khu vực Kursk đã bị mất hoàn toàn và một số đơn vị không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc cố gắng đột phá theo kiểu tự sát hoặc đầu hàng. Như vậy sau nhiều ngày tấn công, RFAF đã có thể cô lập nhóm quân Ukraine ở Sudzha và các khu vực lân cận khỏi các tuyến tiếp tế hậu cần. Một số khu làng gần đó đã nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Đặc biệt, quân Nga đã tái chiếm làng Staraya Sorochina, giúp cho họ bắt đầu cuộc tấn công trực tiếp vào Malaya Loknya. Ngoài ra, RFAF đã thiết lập kiểm soát bằng hỏa lực trên tất cả các tuyến đường vận chuyển, mà trước đây Kiev dùng để tiếp tế cho nhóm quân Ukraine ở Kursk. Việc này đã buộc AFU phải bắt đầu rút quân khỏi Malaya Loknya, về Kazachya Loknya để lập tuyến phòng thủ mới. Điều đáng chú ý là Kiev không bình luận về tình hình ở khu vực Kursk. Tuy nhiên, thông tin trước đó đã rò rỉ qua các kênh không chính thức rằng, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh tiếp tục tăng viện cho các lực lượng ở Kursk mà họ còn kiểm soát. Tuy nhiên, hiện nay việc này gần như không thể thực hiện được. Tình báo RFAF cũng cho biết, AFU đã chuyển một số đơn vị tinh nhuệ và nhiều đơn vị UAV có trình độ cao nhất, từ khu vực Kursk đến hướng Pokrovsk ở Donetsk, tạo điều kiên cho RFAF thực hiện các hoạt động tấn công dễ dàng hơn nhiều; tuy nhiên điều này cũng đẩy quân Ukraine ở Kursk tới khu vực nguy hiểm. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, TASS, Sina).

