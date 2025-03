Audi A6 Avant 2025 mới thiết kế "lột xác", bán rẻ hơn đời cũ

Thiết kế của Audi A6 2025 mới đã có sự cải tiến để mang đến cái nhìn năng động, thể thao hơn. Theo đó, các đường nét của xe sử dụng nhiều đường cong hơn, trong khi nhiều bề mặt bên ngoài được làm phẳng, giúp tăng thêm tính khí động học cho xe. Với hệ số cản là 0,25, Audi A6 2025 bản wagon sử dụng động cơ đốt trong có tính khí động học tốt nhất từ trước đến nay. Audi A6 2025 có kích thước chiều dài 4,99m, rộng 1,88m và chiều dài cơ sở 2,927m đảm bảo không gian cho người ngồi thoải mái. Theo công bố của nhà sản xuất, Audi A6 có thể tích khoang hành lý là 503 lít, khi gập hàng ghế sau con số này tăng lên 1.534 lít. Trên các phiên bản chủ lực, Audi A6 2025 được trang bị đèn hệ thống đèn pha LED ma trận tích hợp 48 cụm đèn LED khác nhau và đèn ban ngày có 7 cấu hình tùy biến thiết kế. Trong khi ở phía sau, xe được trang bị đèn hậu OLED kỹ thuật số có thể hiển thị các biểu tượng cảnh báo cùng bộ khuếch tán gió ấn tượng. Bên trong cabin, Audi A6 2025 sở hữu khoang nội thất rộng rãi với các trang bị công nghệ mới nhất, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thoải mái, tiện ích hàng đầu. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch tạo thành nửa trái và màn hình giải trí phụ cho người ngồi ghế bên có kích thước 10,9 inch bên phải. Đáng chú ý, màn hình ở phía ghế phụ còn có chế độ chiếu phim mà không cho người lái thấy để tránh tình trạng xao nhãng khi cầm lái. Công nghệ ChatGPT được tích hợp hỗ trợ điều khiển xe bằng khẩu lệnh dễ dàng hơn. Audi A6 2025 sử dụng phần mềm được xây dựng trên nền tảng Android Automotive giống hệ điều hành trên các thiết bị thông minh. Các ứng dụng của xe vẫn sẽ được nâng cấp liên tục thông qua công nghệ cập nhật qua kết nối Internet. Bên cạnh đó, Audi A6 2025 còn được trang bị một số tiện ích ấn tượng khác như: màn hình HUD có hình ảnh lớn hơn 85% so với trước, cửa sổ trời toàn cảnh có thể chuyển từ trong sang mờ chỉ với một nút bấm, đèn nền nội thất với dải đèn tương tác đặc biệt tại táp lô, dàn 20 loa Bang and Olufsen, bàn sạc điện thoại không dây và điều hòa 4 vùng. Về truyền động, Audi A6 2025 có 3 tuỳ chọn, gồm: 2 phiên bản xăng và 1 bản máy dầu, đều đi kèm với hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp. Cụ thể Audi A6 bản máy xăng 2.0L 4 xi lanh tăng áp sản sinh công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 340Nm, trong khi bản V6 3.0L tăng áp cao cấp hơn sở hữu 362 mã lực/550Nm. Bản máy dầu duy nhất có công suất 201 mã lực, mô men xoắn 400Nm. Hệ dẫn động 2 cầu mặc định trên bản V6 và là tùy chọn cao cấp trên 2 bản còn lại. Công nghệ đánh lái trục sau có mặt giúp Audi A6 2025 vận hành linh hoạt hơn. Ngoại trừ bản 2.0L xăng, 2 bản còn lại đều sử dụng công nghệ hybrid bổ trợ khá đặc biệt. Hệ thống này có khả năng vận hành xe như công nghệ hybrid hoàn chỉnh qua mô tơ điện công suất 24 mã lực và mô-men xoắn 230Nm trong một số điều kiện vận hành nhẹ nhàng. Audi đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe A6 Avant mới tại Châu Âu. Tại Đức , mẫu xe cơ sở với động cơ xăng mild-hybrid có giá từ 58.000 euro, rẻ hơn 1.900 euro so với giá khởi điểm của mẫu xe A6 Avant đang bán. Để so sánh, mẫu xe A5 Avant nhỏ hơn có giá khởi điểm là 46.850 euro tại cùng thị trường. Những đợt giao hàng đầu tiên của Audi A6 Avant dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5/2025. Video: Ngắm Audi A6 Avant 2025 mới thiết kế "lột xác".

Thiết kế của Audi A6 2025 mới đã có sự cải tiến để mang đến cái nhìn năng động, thể thao hơn. Theo đó, các đường nét của xe sử dụng nhiều đường cong hơn, trong khi nhiều bề mặt bên ngoài được làm phẳng, giúp tăng thêm tính khí động học cho xe. Với hệ số cản là 0,25, Audi A6 2025 bản wagon sử dụng động cơ đốt trong có tính khí động học tốt nhất từ trước đến nay. Audi A6 2025 có kích thước chiều dài 4,99m, rộng 1,88m và chiều dài cơ sở 2,927m đảm bảo không gian cho người ngồi thoải mái. Theo công bố của nhà sản xuất, Audi A6 có thể tích khoang hành lý là 503 lít, khi gập hàng ghế sau con số này tăng lên 1.534 lít. Trên các phiên bản chủ lực, Audi A6 2025 được trang bị đèn hệ thống đèn pha LED ma trận tích hợp 48 cụm đèn LED khác nhau và đèn ban ngày có 7 cấu hình tùy biến thiết kế. Trong khi ở phía sau, xe được trang bị đèn hậu OLED kỹ thuật số có thể hiển thị các biểu tượng cảnh báo cùng bộ khuếch tán gió ấn tượng. Bên trong cabin, Audi A6 2025 sở hữu khoang nội thất rộng rãi với các trang bị công nghệ mới nhất, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thoải mái, tiện ích hàng đầu. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch tạo thành nửa trái và màn hình giải trí phụ cho người ngồi ghế bên có kích thước 10,9 inch bên phải. Đáng chú ý, màn hình ở phía ghế phụ còn có chế độ chiếu phim mà không cho người lái thấy để tránh tình trạng xao nhãng khi cầm lái. Công nghệ ChatGPT được tích hợp hỗ trợ điều khiển xe bằng khẩu lệnh dễ dàng hơn. Audi A6 2025 sử dụng phần mềm được xây dựng trên nền tảng Android Automotive giống hệ điều hành trên các thiết bị thông minh. Các ứng dụng của xe vẫn sẽ được nâng cấp liên tục thông qua công nghệ cập nhật qua kết nối Internet. Bên cạnh đó, Audi A6 2025 còn được trang bị một số tiện ích ấn tượng khác như: màn hình HUD có hình ảnh lớn hơn 85% so với trước, cửa sổ trời toàn cảnh có thể chuyển từ trong sang mờ chỉ với một nút bấm, đèn nền nội thất với dải đèn tương tác đặc biệt tại táp lô, dàn 20 loa Bang and Olufsen, bàn sạc điện thoại không dây và điều hòa 4 vùng. Về truyền động, Audi A6 2025 có 3 tuỳ chọn, gồm: 2 phiên bản xăng và 1 bản máy dầu, đều đi kèm với hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp. Cụ thể Audi A6 bản máy xăng 2.0L 4 xi lanh tăng áp sản sinh công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 340Nm, trong khi bản V6 3.0L tăng áp cao cấp hơn sở hữu 362 mã lực/550Nm. Bản máy dầu duy nhất có công suất 201 mã lực, mô men xoắn 400Nm. Hệ dẫn động 2 cầu mặc định trên bản V6 và là tùy chọn cao cấp trên 2 bản còn lại. Công nghệ đánh lái trục sau có mặt giúp Audi A6 2025 vận hành linh hoạt hơn. Ngoại trừ bản 2.0L xăng, 2 bản còn lại đều sử dụng công nghệ hybrid bổ trợ khá đặc biệt. Hệ thống này có khả năng vận hành xe như công nghệ hybrid hoàn chỉnh qua mô tơ điện công suất 24 mã lực và mô-men xoắn 230Nm trong một số điều kiện vận hành nhẹ nhàng. Audi đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe A6 Avant mới tại Châu Âu . Tại Đức , mẫu xe cơ sở với động cơ xăng mild-hybrid có giá từ 58.000 euro, rẻ hơn 1.900 euro so với giá khởi điểm của mẫu xe A6 Avant đang bán. Để so sánh, mẫu xe A5 Avant nhỏ hơn có giá khởi điểm là 46.850 euro tại cùng thị trường. Những đợt giao hàng đầu tiên của Audi A6 Avant dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5/2025. Video: Ngắm Audi A6 Avant 2025 mới thiết kế "lột xác".