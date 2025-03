Choáng ngợp “thất tinh liên châu” 400 năm mới hội tụ trên bầu trời

1. Hiện tượng hiếm gặp trong nhiều năm. Việc bảy hành tinh cùng xuất hiện trên một vùng trời không phải là điều xảy ra thường xuyên. Lần kế tiếp có thể phải chờ nhiều năm nữa. Ảnh: foxtv.com. 2. Không cần kính thiên văn để quan sát. Một số hành tinh như Sao Kim, Sao Mộc và Sao Hỏa có thể quan sát bằng mắt thường, khiến hiện tượng này trở nên dễ tiếp cận với bất kỳ ai quan tâm đến thiên văn học. Ảnh: Science Illustrated. 3. Một số hành tinh sáng hơn những hành tinh khác. Sao Kim là hành tinh sáng nhất trong nhóm do bề mặt phản chiếu mạnh, trong khi Sao Thổ có thể mờ hơn một chút, tùy vào điều kiện quan sát. Ảnh: BBC. 4. Ảo giác về sự thẳng hàng. Dù đôi khi các hành tinh trông xếp thành một đường thẳng trên bầu trời, thực tế giữa chúng luôn có độ lệch do khoảng cách và quỹ đạo riêng của mình. Ảnh: The Sun. 5. Hiện tượng này có ý nghĩa đặc biệt trong chiêm tinh học. Một số trường phái chiêm tinh tin rằng sự sắp xếp của các hành tinh có thể ảnh hưởng đến vận mệnh con người, dù điều này chưa được khoa học chứng minh. Ảnh: The Conversation. 6. Cơ hội tuyệt vời để chụp ảnh thiên văn. Với máy ảnh có chế độ phơi sáng lâu hoặc điện thoại có chế độ chụp ban đêm, bạn có thể ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi này với chất lượng ấn tượng. Ảnh: mymodernmet.com. 7. Sự kiện này giúp các nhà khoa học nghiên cứu thêm về quỹ đạo hành tinh. Các nhà thiên văn học có thể sử dụng dữ liệu quan sát để hiểu rõ hơn về chuyển động và tương tác hấp dẫn giữa các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

