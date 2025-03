Thực hư thông tin Mirage 2000 Ukraine đánh chặn tên lửa hành trình Nga

Vào ngày 7/3/2025, một máy bay chiến đấu Mirage 2000 của không quân Ukraine, được cho là đã bắn hạ một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên việc máy bay do Pháp cung cấp, tham gia chiến đấu trực tiếp trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Ảnh mil.in.ua Các bức ảnh do Không quân Ukraine công bố cho thấy, tiêm kích Mirage 2000 đang thực hiện nhiệm vụ đánh chặn tên lửa, một trong số đó đã bắn hạ một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. Hiện chưa có thông tin chính xác về loại tên lửa đã được sử dụng, nhưng nhiều khả năng đó là tên lửa MICA của Pháp. Ảnh Bulgarian Military Sự kiện này xảy ra trong một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga, nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, khiến Quân đội Ukraine phải phản ứng phòng thủ mạnh mẽ. Đây là một trong những cuộc tấn công trên không quy mô nhất vào Ukraine kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022. Ảnh Bulgarian Military Không quân Ukraine ước tính, Nga đã sử dụng 194 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi nhử, 35 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-55, 8 tên lửa Kalibr, ba tên lửa đạn đạo Iskander-M, 4 tên lửa phòng không S-300 hoán cải không đối đất và 8 tên lửa Kh-59/69 trong cuộc tập kích này. Ảnh mil.in.ua Các quan chức Ukraine báo cáo rằng cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các cơ sở khai thác khí đốt và hệ thống năng lượng, trên khắp các khu vực như Odesa, Poltava, Chernihiv, Ternopil và Kharkiv. Ảnh Reddit Không quân Ukraine báo cáo rằng lực lượng của họ đã phá hủy 134 mục tiêu trên không, bao gồm 25 tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-55SM, 8 tên lửa Kalibr, 01 tên lửa Kh-59/69 và 100 máy bay không người lái Shahed. 10 tên lửa khác không đến được mục tiêu và 86 máy bay không người lái bị mất mà không gây ra thiệt hại, có thể là do các biện pháp tác chiến điện tử. Không quân Ukraine đã triển khai tiêm kích F-16 của Mỹ, Mirage 2000 của Pháp, các nhóm hỏa lực cơ động và các hệ thống tác chiến điện tử tham gia đối phó đợt tập kích từ Nga. Đây là lần đầu tiêm kích Mirage 2000 do Pháp chế tạo tham chiến, sau khi Ukraine tiếp nhận khoảng một tháng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận sự tham gia của cả máy bay phản lực F-16 và Mirage, tuyên bố trên phương tiện truyền thông ông nói: "Hôm nay, máy bay phản lực chiến đấu F-16 và máy bay Mirage do Pháp cung cấp đã được sử dụng để bảo vệ bầu trời Ukraine. Đặc biệt, Mirage đã đánh chặn thành công tên lửa hành trình của Nga". Mirage 2000 là tiêm kích một động cơ do hãng Dassault Aviation của Pháp phát triển, được biên chế cho không quân Pháp từ thập niên 1980. Mỗi chiếc có chiều dài 14 m, sải cánh 9 m, trần bay 15 km, tốc độ tối đa 2.700 km/h, trang bị 9 giá treo vũ khí và thùng dầu phụ với tổng tải trọng 6,3 tấn. Phiên bản Mirage-2000 5F cơ bản vẫn giống như phiên bản tiêu chuẩn với tốc độ tối đa 2700 km/h, trần bay 18km và bán kính chiến đấu lên đến hơn 1.000km với trang bị chiến đấu tiêu chuẩn. Thiết kế cánh dạng tam giác của máy bay chiến đấu Pháp phù hợp với tác chiến ở tốc độ cao cho nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, từ đối không tới đối đất với vũ khí chính xác cao. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến của Ukraine, những chiếc Mirage 2000-5F đã được nâng cấp đáng kể, bao gồm hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, khả năng tấn công mặt đất và tích hợp vũ khí theo tiêu chuẩn NATO, giúp tăng cường hiệu suất trong các nhiệm vụ chiến đấu thực tế. Tính đến ngày 9/3/2025, thành công được báo cáo của Mirage 2000 trước Kh-101 vẫn là tâm điểm chú ý của các nhà quan sát quân sự. Việc xác minh các bức ảnh và thông tin chi tiết hơn từ Ukraine hoặc Pháp, có thể củng cố đây là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc xung đột.

Vào ngày 7/3/2025, một máy bay chiến đấu Mirage 2000 của không quân Ukraine, được cho là đã bắn hạ một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên việc máy bay do Pháp cung cấp, tham gia chiến đấu trực tiếp trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Ảnh mil.in.ua Các bức ảnh do Không quân Ukraine công bố cho thấy, tiêm kích Mirage 2000 đang thực hiện nhiệm vụ đánh chặn tên lửa, một trong số đó đã bắn hạ một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. Hiện chưa có thông tin chính xác về loại tên lửa đã được sử dụng, nhưng nhiều khả năng đó là tên lửa MICA của Pháp. Ảnh Bulgarian Military Sự kiện này xảy ra trong một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga, nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, khiến Quân đội Ukraine phải phản ứng phòng thủ mạnh mẽ. Đây là một trong những cuộc tấn công trên không quy mô nhất vào Ukraine kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022. Ảnh Bulgarian Military Không quân Ukraine ước tính, Nga đã sử dụng 194 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi nhử, 35 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-55, 8 tên lửa Kalibr, ba tên lửa đạn đạo Iskander-M, 4 tên lửa phòng không S-300 hoán cải không đối đất và 8 tên lửa Kh-59/69 trong cuộc tập kích này. Ảnh mil.in.ua Các quan chức Ukraine báo cáo rằng cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các cơ sở khai thác khí đốt và hệ thống năng lượng, trên khắp các khu vực như Odesa, Poltava, Chernihiv, Ternopil và Kharkiv. Ảnh Reddit Không quân Ukraine báo cáo rằng lực lượng của họ đã phá hủy 134 mục tiêu trên không, bao gồm 25 tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-55SM, 8 tên lửa Kalibr, 01 tên lửa Kh-59/69 và 100 máy bay không người lái Shahed. 10 tên lửa khác không đến được mục tiêu và 86 máy bay không người lái bị mất mà không gây ra thiệt hại, có thể là do các biện pháp tác chiến điện tử. Không quân Ukraine đã triển khai tiêm kích F-16 của Mỹ, Mirage 2000 của Pháp , các nhóm hỏa lực cơ động và các hệ thống tác chiến điện tử tham gia đối phó đợt tập kích từ Nga. Đây là lần đầu tiêm kích Mirage 2000 do Pháp chế tạo tham chiến, sau khi Ukraine tiếp nhận khoảng một tháng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận sự tham gia của cả máy bay phản lực F-16 và Mirage, tuyên bố trên phương tiện truyền thông ông nói: "Hôm nay, máy bay phản lực chiến đấu F-16 và máy bay Mirage do Pháp cung cấp đã được sử dụng để bảo vệ bầu trời Ukraine. Đặc biệt, Mirage đã đánh chặn thành công tên lửa hành trình của Nga". Mirage 2000 là tiêm kích một động cơ do hãng Dassault Aviation của Pháp phát triển, được biên chế cho không quân Pháp từ thập niên 1980. Mỗi chiếc có chiều dài 14 m, sải cánh 9 m, trần bay 15 km, tốc độ tối đa 2.700 km/h, trang bị 9 giá treo vũ khí và thùng dầu phụ với tổng tải trọng 6,3 tấn. Phiên bản Mirage-2000 5F cơ bản vẫn giống như phiên bản tiêu chuẩn với tốc độ tối đa 2700 km/h, trần bay 18km và bán kính chiến đấu lên đến hơn 1.000km với trang bị chiến đấu tiêu chuẩn. Thiết kế cánh dạng tam giác của máy bay chiến đấu Pháp phù hợp với tác chiến ở tốc độ cao cho nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, từ đối không tới đối đất với vũ khí chính xác cao. Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến của Ukraine, những chiếc Mirage 2000-5F đã được nâng cấp đáng kể, bao gồm hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, khả năng tấn công mặt đất và tích hợp vũ khí theo tiêu chuẩn NATO, giúp tăng cường hiệu suất trong các nhiệm vụ chiến đấu thực tế. Tính đến ngày 9/3/2025, thành công được báo cáo của Mirage 2000 trước Kh-101 vẫn là tâm điểm chú ý của các nhà quan sát quân sự. Việc xác minh các bức ảnh và thông tin chi tiết hơn từ Ukraine hoặc Pháp, có thể củng cố đây là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc xung đột.