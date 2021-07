Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae - mẫu Aventador cuối cùng

Sau hơn 1 thập kỷ có mặt trên thị trường, dòng siêu xe Lamborghini Aventador chuẩn bị đi đến hồi kết. Trước khi ngừng bán dòng siêu xe này, hãng xe Ý đã quyết định tung ra phiên bản cuối cùng mang tên Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae mới. Theo hãng siêu xe Ý, Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae ra đời nhằm "vinh danh mẫu siêu xe thể thao V12 biểu tượng". Phiên bản này sẽ có cả kiểu dáng coupe lẫn mui trần với số lượng sản xuất giới hạn. Theo đó, Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupe sẽ có 350 chiếc xuất xưởng và con số tương ứng của phiên bản mui trần Roadster là 250 chiếc. Trong tiếng Ý, cái tên "Ultimae" có nghĩa là "cuối cùng". Trong khi đó, cụm “LP 780-4” ám chỉ công suất động cơ và hệ dẫn động của xe. "Trái tim" của phiên bản cuối cùng trong dòng Lamborghini Aventador là khối động cơ xăng V12, dung tích 6.5L quen thuộc. Tuy nhiên, động cơ này tạo ra công suất tối đa 769 mã lực tại tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 720 Nm tại tua máy 6.750 vòng/phút. Như vậy, phiên bản này mạnh hơn 39 mã lực so với Lamborghini Aventador S và 10 mã lực so với Aventador SVJ. Nói cách khác, đây chính là mẫu siêu xe thương mại dùng động cơ V12 và không có mô-tơ điện mạnh nhất từ trước đến nay của thương hiệu Lamborghini. Ngoài động cơ mạnh hơn, Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae còn sở hữu trọng lượng khô chỉ 1.550 kg, nhẹ hơn 25 kg so với Aventador S. Nhờ đó, siêu xe này có tỷ lệ trọng lượng/công suất 1,98 kg/mã lực giống Lamborghini Aventador SVJ. Đồng thời, Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 2,8 giây và đạt vận tốc tối đa 355 km/h. Trong khi đó, hệ thống phanh carbon gốm giúp xe giảm tốc từ 100 km/h về vị trí đứng yên trên quãng đường chỉ 30 m. Không chỉ mạnh mẽ, Aventador LP 780-4 Ultimae còn có "bộ não" là hệ thống Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva (LDVA). Công nghệ này kiểm soát những hệ thống như đánh lái linh hoạt LDS, đánh lái 4 bánh, hệ thống treo chủ động và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian của xe. Thêm vào đó là 4 chế độ lái, bao gồm Strada, Sport, Corsa và with Ego. Về thiết kế, Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae giống như đứa con chung của Aventador S và Aventador SVJ với những điểm nhấn nổi bật như cản trước đi kèm bộ chẻ khí, hốc gió trên đầu xe cũng như nắp ca-pô hay cánh gió đuôi cỡ lớn phía sau. Ngoài ra, Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae còn có ống xả đặt khá cao và bộ khuếch tán gió bằng sợi carbon. Khi mua Aventador LP 780-4 Ultimae, khách hàng có thể chọn 1 trong 18 màu sơn ngoại thất tiêu chuẩn cho xe. Bên cạnh đó là hơn 300 trang bị tùy chọn do bộ phận Ad Personam cung cấp. Chiếc Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Coupe trong ảnh do hãng Lamborghini cung cấp được sơn màu xám nhám Grigio Acheso phối với màu xám Grigio Teca và đi kèm những điểm nhấn ngoại thất màu đỏ Rosso Mimir. Nội thất của xe được bọc da và Alcantara đồng thời được áp dụng 3 màu như ngoại thất. Trên ghế xuất hiện họa tiết hình chữ "Y" dành riêng cho mẫu xe này. Trong khi đó, chiếc Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Roadster trong ảnh của hãng được sơn màu xanh dương Blu Tawaret phối xanh dương Blu Nethuns với nóc bằng sợi carbon màu đen bóng. Dự kiến, Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae sẽ chính thức ra mắt công chúng trong sự kiện Goodwood Festival of Speed 2021 diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày 11/7. Hiện giá bán của siêu xe này vẫn chưa được hé lộ. Video: Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae ra mắt.

