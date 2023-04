Kia triệu hồi hàng loạt xe Carnival do lỗi nguy hiểm cho khách

Hãng xe Hàn Quốc vừa thông báo mở một đợt triệu hồi đối với 51.568 chiếc Kia Carnival đời 2022 và 2023 sau khi ghi nhận ít nhất 9 trường hợp khách hàng bị kẹp tay vào cửa trượt tự động. Kia vừa ghi nhận ít nhất 9 người bị thương do kẹp tay vào cửa xe Carnival, trong đó có một trường hợp khách hàng thậm chí đã bị gãy tay.

Trường hợp đầu tiên bị thương do kẹp tay vào cửa xe Kia Carnival được ghi nhận vào hồi giữa năm 2021. Trong quá trình điều tra, thương hiệu Hàn Quốc ghi nhận thêm 8 trường hợp tương tự. 7/9 trường hợp khách hàng bị thương nhẹ với một vài vết bầm tím, sưng hoặc xước nhẹ. Tuy nhiên hai vụ khác ghi nhận tình trạng nặng hơn, trong đó một người bị nứt xương ngón cái và một người khác được cho là bị gãy cánh tay do cánh cửa chẹt vào.



Kia cho biết không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy cửa xe Carnival có lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, do đã có người dùng xe bị thương và khiếu nại, hãng sẽ vẫn triệu hồi mẫu MPV này để cập nhật tính năng âm thanh cảnh báo mỗi khi xe đóng hoặc mở cửa và đồng thời cánh cửa sẽ trượt chậm lại khi đóng gần đến chốt.



Vào hồi cuối năm 2021, hãng xe Hàn Quốc đã phải thực hiện triệu hồi gần 3.000 xe để khắc phục lỗi kỹ thuật khiến cửa xe đóng không khít.

Cụ thể, theo báo cáo Kia gửi lên Cục Quản lý An toàn Giao thông đường bộ Mỹ, nguyên nhân triệu hồi do một số giá đỡ bằng nhựa trong hệ thống cửa trượt có thể đã được nhà cung cấp sản xuất không đúng theo thông số kỹ thuật yêu cầu. Do đó, sự liên kết giữa cánh cửa với khung xe bị ảnh hưởng khi chốt cửa luôn ở vị trí mở. Điều này có nghĩa là cửa sẽ không được đóng kín nên hoàn toàn có thể tự động mở ra khi xe đang chạy.