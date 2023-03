Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) vừa công bố đợt triệu hồi hàng loạt xe ôtô Honda, trong đó có Accord và CR-V. Cụ thể, dây đai an toàn phía trước trên các xe này có thể được sản xuất với rảnh khóa không chuẩn, gây cản trở nút bấm nhả khóa và khiến dây an toàn không chốt được hoàn toàn.

Triệu hồi gần 450.000 xe ôtô Honda dính lỗi dây đai an toàn.

Nguyên nhân do các chốt khóa an toàn xe ôtô Honda được sản xuất bởi nhà cung cấp Autoliv có thể không đúng với thông sỗ kỹ thuật. Khi sử dụng liên tục, lớp phủ bề mặt của rãnh khóa có thể xuống cấp và nút nhả có thể co lại ở nhiệt độ thấp và làm tăng ma sát, khiến 2 chi tiết lệch nhau.

Tổng cộng có tới 448.613 ôtô Honda bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi mới tại thị trường Mỹ, ảnh hưởng đến các mẫu xe: Accord, Accord Hybrid, CR-V, Insight, Odyssey và cả Acura RDX, nằm trong khoảng thời gian sản xuất từ ngày 10/11/2016 đến 18/12/2019.