YangWang U9 điện của Trung Quốc "đòi đấu" Koenigsegg Gemera triệu đô

Triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 chỉ còn 11 ngày nữa là diễn ra. Hiện nhiều hãng xe Trung Quốc cũng như trên thế giới đã công bố việc sẽ ra mắt cũng như trưng bày các dòng xe nào tại sự kiện xe hơi lớn nhất của đất nước tỷ dân này. 1 trong số này là YangWang U9 chạy điện mới. Yangwang đã chính thức đưa ra thông tin sẽ mang siêu xe điện Yangwang U9 của mình đến trưng bày tại Triển lãm ô tô Thượng Hải vào ngày 18/4 tới đây. Đây cũng sẽ là buổi ra mắt đầu tiên với các khách hàng sau sự kiện truyền thông với báo chí vào đầu năm nay. Shanghai Auto Show 2023 là nơi quá lý tưởng để YangWang khiến cho khách hàng trong nước cũng như trên thế giới trầm trồ về 1 chiếc siêu xe điện "made in China" chính hiệu. Hiện tại, các thông số chi tiết về động cơ, nội thất và giá bán của xe vẫn còn nằm trong vùng bí mật nhưng nhiều khả năng sẽ được bật mí tại triển lãm ô tô Thượng Hải. Tuy nhiên, các thông số về động cơ như được trang bị 4 mô-tơ điện và hệ dẫn động 4 bánh, xe có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ 2 giây, chậm hơn đối thủ chính là Aion Hyper SSR do hãng GAC sản xuất hay siêu xe triệu đô la Koenigsegg Gemera chỉ 1,9 giây. Ở thiết kế, YangWang U9 sở hữu cụm đèn pha LED hình chữ C với kích thước khá lớn, kéo dài xuống tận hốc gió trung tâm. Tiếp đến xe còn có nhiều hốc gió trên nắp capô, bên sườn và phía sau. Ngoài ra, siêu xe điện này được trang bị nẹp sườn và cánh gió đuôi cố định cỡ lớn, cụm đèn hậu LED trải dài hết đuôi xe. Điểm ấn tượng của YangWang U9 chính là việc xe sở hữu cửa cánh bướm, loại cửa quen thuộc mà hãng siêu xe McLaren đã áp dụng cho hầu hết sản phẩm của mình, tuy nhiên, nếu để ý kỹ có thể thấy, cửa cánh bướm trên xe YangWang U9 chạy điện không liên kết với phần mui xe mà tách rời, giống Maserati MC20, càng làm tăng vẻ đẹp cho xe. Video: Giới thiệu siêu xe YangWang U9 chạy điện của Trung Quốc.

