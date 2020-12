Kia Seltos biển "lộc phát - 686.86" rao bán 1,5 tỷ ở Sài Gòn

Chủ nhân chiếc Kia Seltos 2020 mới phiên bản 1.4L Turbo Premium đã có “bàn tay vàng” khi bốc biển số 51H – 686.86 mang ý nghĩa đẹp trong phong thuỷ, khi số “68” được dân chơi dịch ra là “Lộc Phát”. Biển số Kia Seltos Lộc Phát này được nhiều người cho rằng mang lại may mắn về tài vận, giúp việc làm ăn trở nên thuận lợi, đồng thời dễ nhớ. Chiếc Kia Seltos phiên bản 1.4L Turbo Premium bốc biển đẹp này khiến nhiều người không khỏi ghen tỵ. Ngay sau đó, chiếc Kia Seltos biển đẹp này nhanh chóng được rao bán với giá 1,5 tỷ đồng. Gần gấp đôi giá trị so với mức giá niêm yết 719 triệu đồng của Seltos phiên bản 1.4L Turbo Premium. Nếu tính luôn các chi phí để ra biển và lăn bánh xe tại khu vực TP.HCM, giá xe Kia Seltos 2020 mới này chỉ khoảng 780 triệu đồng khi chủ nhân lăn bánh. Mức giá bán lại 1,5 tỷ đồng của chiếc Kia Seltos này đủ để người mua tìm đến những lựa chọn xe khác ở phân khúc cao hơn như mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung Toyota Fortuner phiên bản 2.8AT 4x4 Legender cao cấp nhất có giá 1,426 tỷ đồng hay “dư sức” để lăn bánh một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q có giá 1,235 tỷ đồng. Tại Việt Nam, những biển số đẹp về phong thủy hay biển ngũ quý có giá trị thường được định giá rất cao trên thị trường. Nếu bốc trúng biển đẹp, thường chủ xe sẽ nhanh chóng “hái ra tiền” nếu bán xe cho đúng người chơi. Chính vì thế, những chiếc xe mang biển “khủng” được rao bán với mức giá “trên trời” là chuyện thường thấy tại Việt Nam. Kia Seltos phiên bản 1.4L Turbo Premium là phiên bản cao cấp của dòng CUV hạng B Kia Seltos. Xe sử dụng động cơ 4 cyl thẳng hàng dung tích 1.4L tăng áp cho công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242Nm. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Phiên bản cao cấp của Seltos đi kèm với nhiều “đồ chơi” màn hình hỗ trợ lái 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch… Các tính năng an toàn của Kia Seltos được đánh giá là đa dạng, đầy đủ. Với mức giá xe Kia Seltos từ 589 triệu, các tính năng an toàn mà người dùng nhận được gồm: Chống bó cứng phanh ABS; Phân phối lực phanh điện tử EBD; Hỗ trợ lực phanh BA; Cân bằng điện tử; Kiểm soát thân xe; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; Camera lùi; Cảm biến lùi; 2-6 túi khí; Phanh đỗ xe điện tử... Lấy cảm hứng từ đàn anh Telluride, Kia Seltos có thiết kế tổng thể khá góc cạnh. Điều này giúp xe có nét đặc trưng riêng, nổi bật so với các mẫu xe SUV hạng B khác. Kích thước tổng thể của Kia Seltos 2020 rất ấn tượng với số đo "3 vòng" lần lượt là 4.315 x 1.800 x 1.645 mm. Bán kính vòng quay của xe khá nhỏ, chỉ 5,3 m, giúp việc di chuyển, xoay xở trong đô thị linh hoạt, dễ dàng hơn rất nhiều. Xe Kia Seltos 2020 tại Việt Nam có 9 tùy chọn màu sắc ngoại thất cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Cụ thể, khách hàng có thể chọn 5 màu đơn gồm trắng, đen, đỏ, vàng và cam hoặc chọn một trong 4 tùy chọn kết hợp hai tông màu gồm trắng đen, đỏ đen, vàng đen và cam đen. Video: Tìm hiểu nhanh mẫu xe Kia Seltos 2020 mới.

