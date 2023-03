Kia EV5 2023 bất ngờ trình làng, đối thủ tiềm năng của VinFast VF8

Kia vừa tổ chức sự kiện công bố chiến lược xe năng lượng mới (NEV) ở thị trường Trung Quốc. Trong sự kiện này, hãng xe Hàn Quốc đã gây bất ngờ khi trưng bày mẫu xe concept Kia EV5 hoàn toàn mới. Ngoài ra, hãng Kia còn trưng bày cả EV9 Concept và EV6 GT. Tương tự EV6 và EV9, Kia EV5 cũng là SUV thuần điện, chạy hoàn toàn bằng pin. So với EV9, Kia EV5 2023 chạy điện có kích thước nhỏ hơn và thuộc phân khúc SUV cỡ trung cạnh tranh với Vinfast VF8. Do đó, mẫu xe này trông như phiên bản thu nhỏ của Kia EV9 Concept. Ra đời dựa trên cơ sở gầm bệ E-GMP của tập đoàn mẹ Hyundai, mẫu xe concept này được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United mới của thương hiệu Kia. Xe được trang bị khu vực giữa đầu xe đóng kín, không có lưới tản nhiệt. Phía trên là khe gió hẹp được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Phần đầu xe là cụm đèn pha hình tam giác với những thấu kính nhỏ. Cụm đèn pha được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Tương tự một số mẫu xe Kia đời mới, dải đèn LED định vị ban ngày của Kia EV5 lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao. Bên dưới hốc gió trung tâm hình thang rộng với viền dày dặn, tạo cảm giác hầm hố cho khu vực đầu xe. Trên nắp ca-pô lại có những đường dập gân ấn tượng. Tuy là xe concept nhưng SUV điện Kia EV5 lại dùng gương chiếu hậu truyền thống thay vì camera kỹ thuật số. Ốp gương chiếu hậu được sơn màu đen bóng và tích hợp dải đèn LED. Bên dưới gương chiếu hậu là đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến cửa trước và từ cửa sau đến đèn hậu. Các cột của xe đều được sơn màu đen bóng, tạo hiệu ứng nóc trôi nổi. Chưa hết, Kia EV5 còn có ốp cua lốp bằng nhựa màu đen nổi bật và bộ vành hợp kim 3 chấu, phay xước 2 màu. Bộ vành này có thiết kế khí động lực học, giống với loại dùng cho Kia EV9. Đằng sau Kia EV5 là cụm đèn hậu LED nằm dọc và 2 dải đèn LED thanh mảnh nằm vắt ngang trên cửa cốp. Trong khi đó, cản sau của xe được sơn màu đen, tích hợp bộ khuếch tán gió giả. Cũng như ngoại thất, nội thất của Kia EV5 được thiết kế theo phong cách tối giản và phù hợp với xe concept. Tại đây, xe được trang bị nội thất 3 hàng ghế với 4 ghế trước được bọc da pha nỉ, phối 2 màu và có thể xoay ra cửa. Ở phía sau hàng ghế thứ hai còn có thêm một ghế dài, xoay về phía cửa cốp. Người dùng có thể mở cửa cốp và ngồi ở đây để ngắm cảnh. Thêm vào đó là vô lăng hình lục giác, màn hình cỡ lớn trên mặt táp-lô và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Vì là xe concept nên Kia EV5 không có những nút bấm cơ học trên vô lăng hay mặt táp-lô. Ở giữa 2 ghế trước cũng không có cụm điều khiển trung tâm như thường thấy. Hiện hãng Kia chưa công bố thông số cụ thể của EV5 mới. Chỉ biết rằng, mẫu xe điện này sẽ sở hữu quãng đường di chuyển trên 700 km, theo chu trình thử nghiệm CLTC ở Trung Quốc. Đồng thời, xe còn hỗ trợ công nghệ V2L để sạc cho các thiết bị ngoài xe. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động điều khiển từ xa thế hệ thứ hai RSPA2 lần đầu tiên được trang bị cho ô tô Kia ở Trung Quốc, hỗ trợ tránh va chạm khi tiến/lùi để đỗ xe và cảnh báo khoảng cách đỗ xe. Bên cạnh đó là hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc HDA2, cho phép xe tự động chuyển làn đường. Theo hãng Kia, phiên bản thương mại của Kia EV5 hoàn toàn mới sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc vào tháng 11 năm nay. Video: Giới thiệu Kia EV5 chạy điện hoàn toàn mới.

