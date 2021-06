Kia K3 EV 2021 chạy 400km/1 lần sạc, từ 637 triệu đồng

Kia K3 thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 4/2019. Sau hơn 2 năm, mẫu sedan cỡ C này đã được bổ sung phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện mang tên Kia K3 EV tại thị trường đông dân nhất thế giới. Như vậy, Kia K3 EV 2021 mới là mẫu ôtô chạy điện thứ hai của thương hiệu Kia ở thị trường Trung Quốc, sau KX3. Đồng thời, những mẫu xe này cũng đóng vai trò quan trọng đối với thương hiệu Kia nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tại Trung Quốc. Bên ngoài, Kia K3 EV 2021 trông không khác biệt quá nhiều so với phiên bản chạy xăng. Thay đổi lớn nhất của Kia K3 EV 2021 so với phiên bản máy xăng nằm ở lưới tản nhiệt trên đầu xe. Tại đây, Kia K3 EV mới được trang bị lưới tản nhiệt giả, đóng kín hoàn toàn và đi kèm những nan mạ crôm trang trí nằm dọc. Ngoài ra, trên Kia EV 2021 còn có một số điểm nhấn màu xanh dương như dấu hiệu nhận biết cho xe thân thiện với môi trường. Tương tự như vậy, màu xanh dương cũng được áp dụng cho nội thất như viền cửa gió điều hòa trung tâm và viền cửa gió điều hòa ở hai bên góc của mặt táp-lô. Chưa hết, hãng Kia còn bổ sung cụm điều khiển trung tâm với thiết kế mới cho mẫu sedan chạy điện cỡ C này. Núm xoay chọn số... và bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình 7 inch cũng là những trang bị mới của Kia K3 phiên bản chạy điện. Tại thị trường Trung Quốc, Kia K3 EV 2021 có những trang bị tiêu chuẩn như vành la-zăng hợp kim 17 inch, hệ thống đèn LED bên ngoài... Nội thất bọc da, tính năng mở cửa và khởi động máy không cần chìa khóa, điều hòa tự động đi kèm lọc không khí Nguồn cung cấp sức mạnh cho Kia K3 EV 2021 tại thị trường Trung Quốc là mô-tơ điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 165 km/h. Mô-tơ điện này kết hợp với cụm pin 48,6 kWh, cho phép xe chạy hết quãng đường 410 km sau khi được sạc đầy pin. Hiện hãng Kia vẫn chưa công bố thời gian sạc đầy pin của mẫu ô tô điện này. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 6 túi khí, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tránh va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung cho người lái, cảnh báo va chạm vì điểm mù và đèn pha tự động. Tại thị trường Trung Quốc, xe có 2 phiên bản với giá xe Kia K3 EV 2021 dao động từ 176.800 - 186.800 Nhân dân tệ (khoảng 637 - 673 triệu đồng). Hiện chưa rõ sau Trung Quốc, phiên bản chạy điện của Kia K3 có được bày bán ở những thị trường khác trên thế giới hay không. Video: Giới thiệu xe Kia K3 EV 2021 chạy điện mới.

