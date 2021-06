Kia Cerato 2022 từ 461 triệu đồng tại Australia, sắp về Việt Nam?

Kia Cerato 2022 mới vừa có mặt tại các đại lý ở Australia, sau gần một tháng ra mắt. Đặc biệt, đây cũng có thể là mẫu xe đầu tiên trong gia đình KIA được ứng dụng bộ logo nhận diện thương hiệu mới của hãng này. Điều này sẽ góp phần giúp Cerato trở nên nổi bật hơn so với trước. Tại thị trường Australia, giá xe Kia Cerato 2022 có mức bán ra từ 20.100 USD (khoảng 461 triệu đồng) cho bản S tiêu chuẩn, 21.800 USD (khoảng hơn 500 triệu đồng) cho bản Sport, 25.350 USD (hơn 580 triệu đồng) cho bản Sport+ và 28.700 USD (hơn 658 triệu đồng) cho bản GT. Các biến thể sedan và hatchback không có sự khác biệt về giá. Bản Cerato S tiêu chuẩn đi kèm hệ thống đèn daylight LED, đèn định vị LED, đèn phanh LED (đối với biến thể hatchback), mâm thép 16 inch. Bên trong, xe có ghế lái chỉnh điện 6 hướng, màn hình giải trí 8 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 6 loa, điều hòa cho hàng ghế sau. Các công nghệ gồm hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ bám làn, phanh tự động khẩn cấp, kiểm soát hành trình, cảm biến đỗ xe trước/sau và camera lùi. Kia Cerato bản Sport có mâm hợp kim 17 inch, màn hình trung tâm 10,25 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay. Bản Sport+ cao cấp hơn được bổ sung hệ thống phanh đĩa sau lớn hơn, khóa thông minh, nội thất bọc da, hàng ghế trước có sưởi, điều hòa tự động 2 vùng, gương chiếu hậu chống chói, phanh tự động thông minh, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng… Cung cấp sức mạnh cho Cerato 2022 là động cơ hút khí tự nhiên 4 xy-lanh 2.0L, sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm. Phiên bản GT cao cấp nhất sẽ đi kèm động cơ tăng áp 1.6L mạnh 201 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm. Bản này còn đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, hệ thống treo sau đa liên kết, hệ thống phanh thể thao, mâm 18 inch và thiết kế bên ngoài thể thao hơn. Ở bên trong, Cerato GT được trang bị dàn âm thanh 8 loa của JBL. Là phiên bản facelift của thế hệ thứ 4, Cerato 2022 được ra mắt đầu tiên tại quê nhà Hàn Quốc hồi tháng 4. Ở đời này, Cerato có những thay đổi ở ngoại hình, công nghệ được nâng cấp nhưng động cơ không thay đổi. Kia Cerato 2022 trông hiện đại hơn đời trước với phần đầu được tái thiết kế, lưới tản nhiệt mở rộng. Điểm nhấn là đèn daylight với 6 đường LED viền bên ngoài thay cho kiểu 4 cụm LED trước đây. Đèn báo rẽ được tích hợp vào đèn định vị. Hiện tại, Kia Cerato tại Việt Nam đang bán ra là phiên bản trước facelift đi kèm mức giá 544-685 triệu đồng. Mẫu xe hạng C đang được các đại lý Kia giảm giá 45-65 triệu đồng để dọn đường cho bản nâng cấp. Theo một nguồn tin từ Kia, Cerato facelift có thể được ra mắt tại Việt Nam trong quý III và có giá tăng đôi chút so với đời hiện hành. Video: Chi tiết Kia Cerato 2022 sắp ra mắt tại Việt Nam.

