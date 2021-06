Kia Cerato 2021 "bằng xương, bằng thịt" từ 460 triệu đồng tại Úc

Ở thị trường Úc, Kia Cerato 2021 mới vừa ra mắt được biết đến dưới cái tên riêng K3 đồng thời có cả phiên bản sedan lẫn hatchback. Trong đó, phiên bản hatchback của xe được gọi bằng cái tên riêng là Kia K3 GT 2021. về ngoại hình, xe ấy cảm hứng thiết kế từ mẫu ôtô điện EV6 hoàn toàn mới. Tuy nhiên, mẫu xe C này đã được nhà sản xuất Hàn Quốc chỉnh sửa một chút phần ngoại thất để trông bắt mắt hơn. Phần đầu xe Kia Cerato thế hệ mới có lưới tản nhiệt kết nối với đèn pha mỏng và hiệu ứng ba chiều thông qua các đường trang trí crôm năng động từ lưới tản nhiệt đến đèn pha. Cùng với đó, đèn pha mang lại cảm giác tinh tế, sắc nét và đèn chiếu sáng ban ngày thể hiện cảm giác tốc độ. Ngoài ra, phần cản dưới sơn đen và sắc cạnh tạo ấn tượng thể thao. Phần đuôi xe được thiết kế tạo cảm giác cân đối nhờ cụm đèn LED ngang nối liền cụm đèn hậu. Kiểu thiết kế này mang lại cảm giác sắc nét, liền mạch với cụm đèn phía trước. Bên sườn mẫu xe này xuất hiện 2 loại vành có đường kính 16 inch hoặc 17 inch, tùy phiên bản. Cụm đèn hậu của Kia Cerato 2021 được nối với nhau bằng dải đèn LED ở giữa. Tiếp đến là khu vực mắt lưới với thiết kế giống lưới tản nhiệt trên cản sau, thiết kế ống xả của xe được giấu kín. Bước vào phần nội thất, Kia Cerato 2021 có gam màu nội thất mới là cam nâu, tạo phong cách trẻ trung và sang trọng, màu này chủ yếu có mặt trên các dòng xe hạng sang ít có mặt trên dòng xe phổ thông. Nội thất được nâng cấp màn hình trung tâm kích thước lớn 10,25 inch đặt nhô cao và cụm đồng hồ lái 10,25 inch dưới dạng tùy chọn. Kia cũng mang lại cho mẫu xe này nhiều tính năng trợ lái tiên tiến gồm: Hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc (HDA), hỗ trợ giữ làn đường (LFA), kiểm soát hành trình thông minh (NSCC), hỗ trợ tránh va chạm phía trước bao gồm cả người đi xe đạp(FCA), hỗ trợ tránh va chạm phía sau (BCA), cảnh báo hướng đi an toàn (SEW), cảnh báo người lái mất tập trung (DAW), giám sát phía sau (RVM), hỗ trợ phòng ngừa va chạm chéo phía sau (RCCA). Ngoài ra, Cerato 2021 thế hệ mới còn có phanh đỗ điện tử Auto Hold, chìa khóa thông minh khởi động từ xa, điều hướng không dây (OTA), chức năng thông báo cho hành khách phía sau (ROA) đã được thêm vào để cải thiện sự tiện lợi cho người dùng. Nhiều người dùng đều nhận xét ngoại thất Kia Cerato 2021 khá đẹp mắt và hiện đại, giống các thiết kế của các mẫu xe tương lai. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng thiết kế mới của Cerato theo kiểu chắp vá và rời rạc. Cũng vì thay đổi thiết kế liên tục nên có cảm giác các mẫu xe đời cũ bị lỗi thời nhanh hơn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Cerato 2021 là khối động cơ Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 123 mã lực tại tua máy 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 154 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT. Mẫu xe này vừa có mặt tại các đại lý của Kia Australia với 3 phiên bản S, Sport và Sport+, kèm mức giá xe Kia Cerato 2021 lần lượt là 20.100 USD, 21.600 USD và 24.500 USD (từ 460 đến 565 triệu đồng). Kể từ năm 2018, Kia Cerato tại Việt Nam sau khi được Trường Hải Thaco mang về nước phiên bản mới nhất, doanh số của mẫu xe này trong từng tháng không ngừng “bứt tốc” thậm chí có tháng còn nằm trong top 3 xe bán chạy nhất thị trường. Ở phân khúc sedan hạng C, Kia Cerato được xem là "tượng đài" khi doanh số của mẫu xe này luôn lấp áp các mẫu xe còn lại. Trong cuộc đua tháng 4/2021, Kia Cerato đã giao tới tay khách hàng 815 xe. Cộng dồn doanh số 4 tháng đầu năm đạt 2.513 xe, đứng đầu phân khúc. Hiện tại, Kia Cerato đang bán tại thị trường Việt Nam vẫn đang là phiên bản cũ nhưng được sản xuất trong năm 2021, nên mọi người vẫn quen gọi là bản Cerato 2021. Mẫu xe này được bán ra với 4 phiên bản trang bị cùng mức giá khác nhau. Giá xe Kia Cerato mới đây đã thay đổi với mức giá dao động từ 529-665 triệu đồng. Video: Đánh giá Kia Cerato 1.6 AT tại Việt Nam.

