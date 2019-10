Hai chiếc xe Hyundai Nexo và Sonata Hybrid concept được lái bởi kỹ sư hệ truyền động cao cấp Dean Schlingmann và đã nhận được rất nhiều sửa đổi đáng chú ý. Trong đó, Nexo đã nỗ lực giành được kỷ lục tốc độ mặt đất trong lĩnh vực xe dùng pin nhiên liệu hydro, với thành tích 170,848 km/h. Chiếc xe được nâng cấp nhẹ nhàng ở bên ngoài, với lớp bọc mới và bộ cản trước hiệu chỉnh để tối ưu hóa khí động học. Bên cạnh đó, xe được trang bị thêm một loạt tính năng an toàn, bao gồm lồng cuộn làm từ hợp kim thép được chứng nhận bởi FIA, ghế an toàn Sparco ERGO với dây đai an toàn 6 điểm, các tấm lưới bảo vệ cánh tay và cửa sổ cùng hệ thống chữa cháy trên xe. Tương tự như vậy, mẫu xe Hyudai Sonata Hybrid cũng giành được kỷ lục tốc độ mặt đất đối với các xe hybrid điện - xăng, thành tích là 265,009 km/h. Chiếc xe được nâng cấp đáng kể, đầu tiên là khối động cơ cập nhật với đầu ống xả tùy chỉnh và hệ thống ống xả 76mm của Injen Technology. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ điều khiển Nitrous Express Maximizer EZ, thùng chứa ni-tơ kép và gói điện từ đường ray nhiên liệu ướt. Đặc biệt, Sonata Hybrid còn sử dụng nhiên liệu xe đua và chạy phần mềm hệ truyền động tùy chỉnh. Các sửa đổi tiếp tục với sự bổ sung của thanh giằng cân bằng mới, giảm xóc và lò xo nâng cấp từ KW Suspensions. Chưa hết, Hyundai Sonata Hybrid cũng được lắp đặt các bánh xe đua Vision Rally 55, bọc trong lốp Goodyear Eagle, đi kèm hệ thống phanh hiệu suất cao với các đĩa phanh mặt trăng khí động học. Cuối cùng, Sonata Hybrid cũng sở hữu các tính năng an toàn tương tự như trên Nexo Hybrid. Cả hai chiếc xe sẽ được trình diện công chúng tại Triển lãm Xe độ SEMA 2019 diễn ra vào tháng tới. Video: Hyundai vén màn cặp xe concept Nexo và Sonata Hybrid.

