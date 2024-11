Video: Hyundai Tucson 2024 chinh phục huyền thoại Trường Sơn.

Thế hệ thứ 4 của Hyundai Tucson đã có màn ra mắt Việt Nam vào ngày 9/10/2024. Ở thế hệ mới, mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2024 vẫn giữ nguyên 4 phiên bản cùng giá bán từ 769 - 979 triệu đồng, tuy nhiên giá thực tế hiện nay tại các đại lý đang thấp hơn khá nhiều so với đề xuất từ nhà phân phối.

Theo đó, Hyundai Tucson 2024 giảm giá trong khoảng 30 - 40 triệu đồng tại các đại lý chính hãng, tùy phiên bản. Sau ưu đãi, giá xe Tucson trở về mức khởi điểm chỉ từ 739 triệu đồng, vô cùng cạnh tranh khi đặt cạnh loạt đối thủ nặng ký như Ford Territory (từ 799 triệu đồng) hay Mazda CX-5 (từ 749 triệu đồng).

Hyundai Tucson 2024 đang giảm giá hàng chục triệu tại đại lý.

Động thái giảm giá mạnh Hyundai Tucson 2024 dù mới ra mắt chưa đầy 1 tháng cho thấy quyết tâm của các đơn vị bán hàng trong cuộc chạy đua doanh số giai đoạn nước rút cuối năm. Kết thúc tháng 9/2024, kết quả bán xe Hyundai Tucson thuộc nhóm tăng trưởng dương, song mức tăng thấp nhất, chỉ 16,5% khiến mẫu CUV cỡ C Hàn bị đẩy lùi từ vị trí thứ 3 xuống đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng toàn phân khúc.

Lũy kế 9 tháng của năm, lượng xe Tucson mở bán thành công đạt 3.529 chiếc, cũng xếp thứ 4 toàn đội, song hoàn toàn có thể tăng hạng khi khoảng cách với vị trí liền trước là Honda CR-V (4.218 xe) không quá xa.

Về thiết kế, Tucson 2024 vẫn nhận khá nhiều tinh chỉnh về nội - ngoại thất, bổ sung thêm trang bị, đặc biệt có công nghệ độc nhất phân khúc. Về diện mạo bên ngoài, lưới tản nhiệt được tinh chỉnh với các mắt lưới thưa hơn. Cụm đèn LED ban ngày vẫn nằm ẩn bên trong lưới tản nhiệt nhưng được tinh giản số lượng đèn xuống còn 4 mắt mỗi bên. Đèn chiếu sáng nâng cấp lên loại Projector LED. Cản trước ốp nổi. La-zăng 17 - 19 inch tạo hình mới theo hướng cứng cáp, thể thao hơn.

Không gian nội thất xe Hyundai Tucson nổi bật với cụm màn hình cong, kết hợp giữa màn hình thông tin và màn hình giải trí có cùng kích thước 12.3 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay không dây. Vô lăng thiết kế mới với dạng 3 chấu thể thao, logo thương hiệu được thể hiện theo dạng mã morse. Cần số xe là loại cần vặn tích hợp sau vô lăng.

Cốp điện thông minh tùy chỉnh 4 mức độ mở, khởi động từ xa, âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, Cruise Control, đèn pha và gạt mưa tự động, nhớ ghế lái 2 vị trí, chỉnh điện ghế lái và ghế phụ, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử, giữ phanh thông minh Autohold, phanh tay điện tử, Camera 360, bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam...

Động cơ Tucson mới có 3 tùy chọn cùng thông số như sau:

- Động cơ Smartstream 1.6L T-GDi, cho công suất cực đại 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Kết nối với đó là hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC.

- Động cơ Smartstream Diesel D2.0, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn 416 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động 8 cấp.

- Động cơ xăng Smarstream 2.0l MPI đi kèm hộp số tự động 6 cấp, cho công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm.

Xe có 4 chế độ lái (Eco, Normal, Sport và chế độ My Drive) cùng loạt trang bị an toàn hiện đại như: cảnh báo và phòng tránh va chạm trước, giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha tự động thích ứng, ga tự động thích ứng, cảnh báo mở cửa an toàn,... Đặc biệt, lần đầu tiên Hyundai Tucson tại thị trường ôtô Việt Nam được trang bị hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ PCA (Reverse Parking Collision Avoidance Assist), đây cũng là trang bị độc nhất phân khúc SUV cỡ C ở thời điểm hiện tại.