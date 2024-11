Mazda CX-5 bị tụt hạng trong top SUV tốt nhất vì điều này

Trong suốt 8 năm qua, Mazda CX-5 quốc dân dường như vẫn “dậm chân tại chỗ”, hãng xe Nhật không không có thay đổi đột phá nào dành cho mẫu CUV cỡ C này. Chính điều này đã khiến CX-5 ngày càng tụt hậu và bị nhiều đối thủ bỏ lại khá xa. Theo khảo sát từ trang Car and Driver, Mazda CX-5 đã tụt hạng từ vị trí thứ nhất xuống vị trí thứ 4 trong danh sách những mẫu SUV/CUV tốt nhất. Thậm chí, “người anh em” Mazda CX-50 còn vượt trước CX-5 do sở hữu nhiều trang bị hiện đại hơn. Trong khi đó, ở khảo sát của trang Edmunds, Mazda CX-5 cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 3 sau Honda CR-V và Mazda CX-50. Thậm chí, mẫu xe gầm cao Nhật Bản này còn tụt xuống tận vị trí thứ 6 theo khảo sát của trang KBB. Tính từ năm 2017 đến nay, Mazda CX-5 chưa có thay đổi đột phá nào trong thiết kế lẫn trang bị tiện ích hay động cơ. Trong khi đó, “đối thủ” Honda CR-V đã đi trước một bước khi ra mắt thế hệ mới vào năm 2022. Hiện tại, Mazda CX-5 vẫn chưa có màn hình cảm ứng và việc điều khiển màn hình thông tin giải trí vẫn phải dựa vào các núm xoay. Hay như trên các mẫu xe khác, tính năng Apple CarPlay không dây giờ đây đã là tiêu chuẩn thì ở CX-5 lại chỉ được trang bị trên bản cao cấp. Mặt khác khi các hãng xe đua nhau làm xe điện hay xe hybrid để tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường thì CX-5 vẫn chỉ được trang bị động cơ đốt trong. Nếu hãng xe Nhật không kịp thời đổi mới, Mazda CX-5 sẽ khó lấy lại hào quang khi mỗi ngày lại có thêm hàng loạt mẫu xe mới ra đời hay nâng cấp. Video: Mazda CX-5 Premium hay Hyundai Tucson 2.0 xăng đặc biệt?

Trong suốt 8 năm qua, Mazda CX-5 quốc dân dường như vẫn “dậm chân tại chỗ”, hãng xe Nhật không không có thay đổi đột phá nào dành cho mẫu CUV cỡ C này. Chính điều này đã khiến CX-5 ngày càng tụt hậu và bị nhiều đối thủ bỏ lại khá xa. Theo khảo sát từ trang Car and Driver, Mazda CX-5 đã tụt hạng từ vị trí thứ nhất xuống vị trí thứ 4 trong danh sách những mẫu SUV/CUV tốt nhất. Thậm chí, “người anh em” Mazda CX-50 còn vượt trước CX-5 do sở hữu nhiều trang bị hiện đại hơn. Trong khi đó, ở khảo sát của trang Edmunds, Mazda CX-5 cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 3 sau Honda CR-V và Mazda CX-50. Thậm chí, mẫu xe gầm cao Nhật Bản này còn tụt xuống tận vị trí thứ 6 theo khảo sát của trang KBB. Tính từ năm 2017 đến nay, Mazda CX-5 chưa có thay đổi đột phá nào trong thiết kế lẫn trang bị tiện ích hay động cơ. Trong khi đó, “đối thủ” Honda CR-V đã đi trước một bước khi ra mắt thế hệ mới vào năm 2022. Hiện tại, Mazda CX-5 vẫn chưa có màn hình cảm ứng và việc điều khiển màn hình thông tin giải trí vẫn phải dựa vào các núm xoay. Hay như trên các mẫu xe khác, tính năng Apple CarPlay không dây giờ đây đã là tiêu chuẩn thì ở CX-5 lại chỉ được trang bị trên bản cao cấp. Mặt khác khi các hãng xe đua nhau làm xe điện hay xe hybrid để tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường thì CX-5 vẫn chỉ được trang bị động cơ đốt trong. Nếu hãng xe Nhật không kịp thời đổi mới, Mazda CX-5 sẽ khó lấy lại hào quang khi mỗi ngày lại có thêm hàng loạt mẫu xe mới ra đời hay nâng cấp. Video: Mazda CX-5 Premium hay Hyundai Tucson 2.0 xăng đặc biệt?