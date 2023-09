Hyundai Palisade và Custin "giá mềm" có thu hút người dùng Việt?

Cách đây không lâu, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý đã hé lộ việc 2 mẫu xe Hyundai mới sẽ chính thức ra mắt Việt Nam trong tháng 9/2023. Đến nay, TC Motor đã chính thức công bố thời điểm trình làng của 2 mẫu xe Hyundai này. Theo đó, vào ngày 15/9/2023 tới đây, TC Motor sẽ giới thiệu 2 mẫu xe Hyundai Palisade và Custin 2024. Như vậy, theo công bố của TC Motor, mẫu MPV cỡ lớn Hyundai Custo sẽ được đổi tên thành Hyundai Custin ở Việt Nam. Trước đó, hãng Hyundai cũng áp dụng cách đặt tên này cho Custo ở thị trường Đài Loan. Cái tên Custin này được ghép từ 2 từ "Custom" và "Interior" nhằm nhấn mạnh đây là mẫu MPV có thiết kế và nội thất phù hợp với các gia đình. Hiện thông tin cụ thể của 2 mẫu xe này ở Việt nam vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu cặp đôi này sở hữu thông số và trang bị tương tự xe ở thị trường nước ngoài. Như thông tin đã đưa, Custin vốn là mẫu MPV do liên doanh Beijing Hyundai tại Trung Quốc phát triển. Mẫu xe MPV Hyundai Custin này được ra đời dựa trên cơ sở gầm bệ của người anh em Hyundai Tucson. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.734 mm và chiều dài cơ sở 3.055 mm. Với kích thước này, Hyundai Custin sẽ nằm giữa Toyota Innova thế hệ mới sắp ra mắt Việt Nam và Kia Carnival. Mối liên hệ giữa Hyundai Custin và Tucson được thể hiện khá rõ qua thiết kế nội - ngoại thất của mẫu MPV này như lưới tản nhiệt, đèn LED định vị ban ngày dạng ẩn Parametric Hidden Lights, vô lăng hay nút bấm chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm. Ở thị trường nước ngoài, mẫu MPV này được trang bị đèn pha LED, cửa lùa chỉnh điện bên sườn, vành hợp kim 18 inch, cửa cốp chỉnh điện rảnh tay, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch, sạc điện thoại không dây, ghế sưởi/thông hơi, rèm cửa sổ, cửa sổ trời toàn cảnh 2 mảnh, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau và khoang hành lý có thể tích 262 lít. Chưa rõ Hyundai Custin ở Việt Nam dùng động cơ nào. Trong khi đó, tại Đài Loan, xe được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Xe dùng hộp số tự động 8 cấp đồng thời có 4 chế độ lái là Comfort, Sport, Eco và Smart. Về an toàn, Hyundai Custin có những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ phanh chủ động tránh va chạm với ô tô/người đi bộ/xe đạp phía trước... Các trang bị khác như; cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh tránh va chạm ở giao lộ, phát hiện phương tiện đến gần ở giao lộ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, cảnh báo mất tập trung, đèn pha tự động thích ứng và camera 360 độ. Khác với Custin, Hyundai Palisade 2024 mới sắp bán tại Việt Nam lại thuộc phân khúc SUV cỡ lớn, cạnh tranh cùng Ford Explorer và Volkswagen Teramont. Mẫu xe này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.995 x 1.975 x 1.750 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Tương tự Hyundai Custin, Palisade cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness. Ngoại thất của mẫu xe này gây ấn tượng bằng lưới tản nhiệt Cascading Grille cỡ lớn, hệ thống đèn trước 2 tầng, cản trước/sau khỏe khoắn với ốp màu bạc và vành hợp kim thể thao. Được định vị cao hơn SantaFe, Hyundai Palisade không gây thất vọng với thiết kế và trang bị nội thất. Tại đây, xe sở hữu những trang bị như vô lăng bọc da, tích hợp phím chức năng, màn hình cỡ lớn nằm trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, ghế lái nhớ vị trí, hàng ghế thứ hai sưởi ấm/làm mát, cửa sổ trời 2 mảnh chỉnh điện, sạc không dây chuẩn Qi, rèm che nắng cho hàng ghế sau hay hệ thống âm thanh Infinity 12 loa. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Hyundai Palisade tại Việt Nam sẽ dùng động cơ xăng V6, dung tích 3.8L, sản sinh công suất tối đa 291 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Những trang bị an toàn của Hyundai Palisade cũng khá phong phú với 9 túi khí, cảnh báo áp suất lốp,...Ngoài ra, xe còn chế độ hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo khi người lái mất tập trung, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, cảnh báo khoảng cách đỗ xe khi tiến/lùi và hệ thống hỗ trợ đỗ xe từ xa. Giá xe Hyundai Palisade và Custin tại Việt Nam hiện vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, một số đại lý cho biết Hyundai Custin sẽ có giá bán khoảng 900 triệu đồng trong khi con số tương ứng của Palisade là khoảng 1,9 tỷ đồng. Nếu những con số này là chính xác thì cặp đôi xe mới của Hyundai sẽ có lợi thế về giá bán so với các đối thủ cùng phân khúc. Cũng chưa rõ Hyundai Palisade và Custin sẽ được lắp ráp tại Việt Nam hay nhập khẩu nguyên chiếc. Hiện phần lớn các mẫu xe của Hyundai ở Việt Nam đều được lắp ráp trong nước. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Palisade thế hệ mới.

