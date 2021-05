Hyundai Kona bất ngờ giảm tới 50 triệu đồng tại đại lý

Hiện phân khúc SUV đô thị cỡ B tại thị trường ôtô Việt Nam đang có cuộc cạnh tranh khá mạnh, trong khi Kia Seltos đang có dấu hiệu khan hàng kể cả khi giá bán lẻ đề xuất tăng nhẹ 10 triệu đồng thì một số mẫu xe đối thủ lại được áp dụng ưu đãi khá lớn tại đại lý. Ví dụ như Honda HR-V với mức giảm lên tới 130 triệu đồng tại đại lý và kể cả Hyundai Kona của TC Motor – mẫu xe bán chạy thứ 2 trong phân khúc sau Kia Seltos cũng có giá bán thực tế tại showroom thấp hơn khá nhiều so với giá niêm yết.

Cả 3 phiên bản của mẫu xe Hyundai Kona tại Việt Nam hiện đều được các đại lý giảm giá trực tiếp.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi dù sao “miếng bánh ngọt” B-SUV tại Việt Nam lại có thêm một người chơi mới: Mazda CX-3, nhiều công nghệ nhất phân khúc nhưng giá cao nhất chỉ tới 719 triệu đồng. Ngoài ra, việc cả Ford EcoSport cũng như Honda HR-V đều có ưu đãi trong tháng 5 cũng phần nào tạo áp lực khiến Hyundai Kona giảm giá.

Chi tiết mức giảm giá trên các phiên bản của Hyundai Kona hiện đang được một đại lý áp dụng.

Cụ thể, Hyundai Kona đang được giới tư vấn bán hàng chào bán với khuyến mãi giảm giá tiền mặt và tặng kèm quà tặng phụ kiện chính hãng. Tất nhiên, mức ưu đãi sẽ phụ thuộc vào phiên bản cũng như chính sách riêng của từng đại lý. Trong đó, một showroom ở TP. HCM hiện đang áp dung khuyến mãi tới khoảng 50 triệu đồng dành cho Hyundai Kona gồm mức giảm cao nhất lên tới 43 triệu đồng, bản tiêu chuẩn của xe chỉ được giảm 37 triệu đồng nhưng đi kèm phần quà là gọi phụ kiện trị giá 10 triệu đồng.

Như vậy, giá xe Hyundai Kona bản 1.6 Turbo hiện đang rẻ hơn 9 triệu đồng so với bản cao nhất của Mazda CX-3 và thấp hơn bản cao nhất của Kia Seltos tới 19 triệu đồng.