Huawei ra mắt sedan điện hạng sang Maextro S800 từ 3,25 tỷ đồng

Huawei vừa công bố hình ảnh chính thức của chiếc sedan điện khổng lồ Maextro S800. Với chiều dài 5.480 mm, Maextro S800 của Huawei là chiếc sedan điện lớn nhất tại Trung Quốc và là một trong những chiếc sedan sản xuất hàng loạt lớn nhất trên thế giới. Maextro là thương hiệu cao cấp từ liên doanh giữa Huawei và JAC. S800 là chiếc xe đầu tiên của họ. Nó có công suất 1.006 mã lực và được thiết kế để cạnh tranh với Mercedes-Benz Maybach và Nio ET9 tại Trung Quốc. Để so sánh, ET9 dài 5.325 mm và Maybach S-class dài 5.469 mm. Maextro S800 bắt đầu nhận đặt hàng trước vào tháng 11 năm ngoái, khách hàng có thể đặt trước xe với khoản đặt cọc 20.000 nhân dân tệ. Giá xe Maextro S800 2025 dự kiến từ 1 – 1,5 triệu nhân dân tệ (136.000 – 205.000 USD, tương đương 3,25 đến 4,92 tỷ đồng ). Nhà máy Maextro đã hoàn thành vào ngày 16 tháng 12 tại Hợp Phì, nơi đặt trụ sở chính của JAC. Trước đây, JAC đã sản xuất xe Nio tại Hợp Phì theo hợp đồng sản xuất trước khi Nio tiếp quản các nhà máy. Vào ngày 9 tháng 12, Maextro đã nộp đơn xin giấy phép bán S800 tại Trung Quốc. Điều này cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về thông số kỹ thuật của hệ thống truyền động. S800 sẽ có dạng BEV (xe điện chạy bằng pin) và EREV (xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng). EREV là loại PHEV mà động cơ ICE không được kết nối trực tiếp với bánh xe, chỉ có pin điện hoặc e-moor. Nó cũng được gọi là PHEV series.Huawei Maextro S800 bản BEV có ba động cơ điện: một động cơ 160 kW ở phía trước và 237,5 kW ở mỗi trục sau, cung cấp tổng công suất cực đại là 635 kW (852 mã lực) Phiên bản EREV sử dụng động cơ 1.5 T làm bộ mở rộng phạm vi với công suất cực đại là 115 kW. Chỉ có động cơ điện cung cấp năng lượng cho bánh xe và có hai phiên bản: động cơ kép và động cơ ba. Phiên bản động cơ kép có một động cơ điện 160 kW ở phía trước và một động cơ điện 230 kW ở trục sau. Phiên bản ba động cơ có cùng thiết lập với BEV, vì vậy với ICE, nó có tổng công suất là 750 kW (1.006 mã lực). Cả hai phiên bản đều sử dụng pin NMC ba thành phần từ CATL. Hiện tại, không có thêm thông tin nào về dung lượng pin của BEV. Tuy nhiên, EREV có bộ pin 63.262 kWh, cho phạm vi chạy hoàn toàn bằng điện là 272 – 371 km trong điều kiện CLTC. Chiếc sedan EV dài gần 5,5 mét. Kích thước chính xác là 5.480 mm, rộng 2.000 mm, cao 1.536 mm và chiều dài cơ sở 3.370 mm. Trọng lượng không tải của phiên bản BEV là 2731 kg. Trọng lượng không tải của phiên bản EREV ba động cơ là 2.859 kg. Vào ngày 15 tháng 1, Huawei đã phát hành video ghi lại cảnh S800 tự động tìm bộ sạc EV và đỗ cạnh đó trong khi cánh tay robot tự động cắm vào và rút ra sau khi sạc xong. Maextro là thương hiệu thứ tư của Huawei thuộc HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) của họ. Các thương hiệu trước đó là Stelato (do BAIC sản xuất), Aito (do Series sản xuất) và Luxeed (do Chery sản xuất). Việc ra mắt Maextro S800 vẫn chưa được tiết lộ chính thức, nhưng dự kiến sẽ diễn ra vào quý 2 năm nay.

