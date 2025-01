Dàn xe bạc tỷ của các đại gia Sài Gòn đón Tết Ất Tỵ

Ngày 20/1/2025 vừa qua, một nhóm chơi siêu xe Sài Gòn đã tập trung lại với nhau để tham gia 1 chuyến hành trình phượt ngắn xuống Thành phố Cần Thơ, hoạt động này nhằm giúp các thành viên "giãn gân cốt" sau nhiều chuyến không có hành trình nào. Các siêu xe tiền tỷ góp mặt bao gồm 3 chiếc McLaren, 3 chiếc xe Lamborghini, 2 xe Mercedes-AMG G63 và 1 chiếc xe Porsche Panamera. Cụ thể, các siêu xe McLaren tham dự bao gồm McLaren 650S Spider độ Liberty Walk, McLaren 720S mang gói độ N-Largo của hãng Novitec, McLaren 720S Spider. Còn về phía đội siêu xe Lamborghini tại Sài Gòn có sự góp mặt của Huracan LP610-4, Aventador LP700-4 độ body kit SVJ, và siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador SVJ chỉ có đúng 900 xe trên toàn thế giới. Siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador SVJ được trang bị khối động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít tạo ra công suất tối đa 770 mã lực, cao hơn 70 mã lực so với bản tiêu chuẩn và 20 con ngựa so với đàn anh là Lamborghini Aventador SV. Mô-men xoắn cực đại của Lamborghini Aventador SVJ cũng được nâng cấp thêm 30 Nm lên mức 720 Nm so với các dòng siêu xe Aventador còn lại. Đáng tiếc thay là thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h của Lamborghini Aventador SVJ không thể thấp hơn con số 2,8 giây của "đàn anh" Lamborghini Aventador SV tạo ra. Vận tốc tối đa của siêu xe hàng hiếm mới ra mắt cũng dừng lại ở con số 350 km/h. Video: Dàn xe Team Việt Rally khuấy động đường phố Sài Gòn.

Ngày 20/1/2025 vừa qua, một nhóm chơi siêu xe Sài Gòn đã tập trung lại với nhau để tham gia 1 chuyến hành trình phượt ngắn xuống Thành phố Cần Thơ, hoạt động này nhằm giúp các thành viên "giãn gân cốt" sau nhiều chuyến không có hành trình nào. Các siêu xe tiền tỷ góp mặt bao gồm 3 chiếc McLaren, 3 chiếc xe Lamborghini, 2 xe Mercedes-AMG G63 và 1 chiếc xe Porsche Panamera. Cụ thể, các siêu xe McLaren tham dự bao gồm McLaren 650S Spider độ Liberty Walk, McLaren 720S mang gói độ N-Largo của hãng Novitec, McLaren 720S Spider. Còn về phía đội siêu xe Lamborghini tại Sài Gòn có sự góp mặt của Huracan LP610-4, Aventador LP700-4 độ body kit SVJ, và siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador SVJ chỉ có đúng 900 xe trên toàn thế giới. Siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador SVJ được trang bị khối động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít tạo ra công suất tối đa 770 mã lực, cao hơn 70 mã lực so với bản tiêu chuẩn và 20 con ngựa so với đàn anh là Lamborghini Aventador SV. Mô-men xoắn cực đại của Lamborghini Aventador SVJ cũng được nâng cấp thêm 30 Nm lên mức 720 Nm so với các dòng siêu xe Aventador còn lại. Đáng tiếc thay là thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h của Lamborghini Aventador SVJ không thể thấp hơn con số 2,8 giây của "đàn anh" Lamborghini Aventador SV tạo ra. Vận tốc tối đa của siêu xe hàng hiếm mới ra mắt cũng dừng lại ở con số 350 km/h. Video: Dàn xe Team Việt Rally khuấy động đường phố Sài Gòn.