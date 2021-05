Chi tiết HondaJet Elite S mới - “Honda Accord của bầu trời"

Đã khá lâu kể từ khi hãng xe Nhật Bản hoàn thành và bay mẫu máy bay Honda đầu tiên của mình trong năm 2003, nhưng chỉ đến gần đây thì thương hiệu Nhật Bản mới nhận được giấy chứng nhận FAA (Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ) trong năm 2015. Kể từ đó, công ty nổi tiếng vì những mẫu xe máy và ôtô đã bước vào thị trường máy bay hạng nhẹ với HondaJet Elite hoàn toàn mới. Là một mẫu máy bay phản lực thương mại, ta có thể tưởng tượng HondaJet Elite như Honda Accord của bầu trời, và giờ đây nhà sản xuất đã chính thức công bố một phiên bản mới dựa trên thành công của bản trước. Cụ thể, mẫu máy bay vừa ra mắt được gọi là HondaJet Elite S 2022 mới với trọng lượng cất cánh tốt hơn, màu sắc ngoại thất mới, và nhiều nâng cấp khác để có chuyến bay an toàn hơn. Trong khi không phỉa là đầu tiên, HondaJet là một trong số ít những mẫu máy bay sử dụng thiết kế “động cơ đặt trên cánh”. Thiết kế này đã giúp HondaJet nhận được một số giải thưởng sáng tạo và thiết kế hàng không. Một trong những tính năng quan trọng của HondaJet Elite S là tăng trọng lượng cất cánh tối đa thêm 90,7 kg, đồng nghĩa rằng người mua chiếc máy bay phản lực thương mại này có thể chở thêm hành khách hoặc hàng hóa cùng với họ, hoặc bay xa hơn 220 km. Các màu sơn độc quyền mới cũng đươc bổ sung vào danh sách lựa chọn vốn đã phong phú, và chúng bao gồm Gunmetal, Luxe Gold và Deep Sea Blue. Một tính năng bổ sung khác được Honda gọi là Advanced Steering Augmentation System (ASAS), có tác dụng giúp giảm khối lượng công việc của phi công và tăng cường an toàn, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Suy xét việc HondaJet Elite S là một chiếc máy bay rất nhẹ, ASAS rõ ràng là một điểm cộng. Những bổ sung khác bao gồm các tính năng mới của FAA Data Comm và ACARS, thay thế lệnh thoại truyền thống bằng nhắn tin dựa trên văn bản. Những điều này nhằm mục đích cải thiện tính rõ ràng và hiệu quả của thông tin liên lạc, tối đa hóa sự an toàn. "Kể từ khi được giới thiệu trong năm 2018, HondaJet Elite đã đạt được hiệu suất tốt nhất trong phân khúc đồng thời cũng là loại tiết kiệm nhất, và với Elite S mới, chúng tôi tiến thêm một bước trong việc mở rộng khả năng của máy bay", Chủ tịch và CEO Công ty Máy bay Honda, Michimasa Fujino nói. Video: Giới thiệu máy bay HondaJet Elite S hoàn toàn mới.

