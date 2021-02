Hyundai Kona 2022 ra mắt tại Mỹ, thêm bản chạy điện

Sau Hàn Quốc, Mỹ là thị trường tiếp theo ra mắt Hyundai Kona 2022 mới. Mẫu SUV đô thị được phân phối với cả bản động cơ xăng và bản thuần điện. Được giới thiệu vào đầu tháng 9/2020, mẫu xe crossover Hyundai Kona 2022 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. So với đời trước, Kona 2022 được thay đổi ở các chi tiết nhỏ, không ảnh hưởng đến tổng thể. Toàn bộ phần đầu của Kona 2022 được làm mới. Xe có lưới tản nhiệt to hơn và các vân bên trong được thay đổi. Trong khi đó, cản trước được đặt thấp hơn, ốp gầm cứng cáp hơn và hệ thống đèn được thiết kế lại. Hệ thống đèn hậu của Kona 2021 cũng được thay đổi với đồ họa mới. Cản sau được làm hầm hố hơn. Kona facelift đi kèm bộ mâm mới với các kích cỡ 16-18 inch.Hyundai Kona thế hệ mới có chiều dài tổng thể tăng thêm 51 mm trong khi trục cơ sở vẫn là 2.601 mm. Nhờ vậy, không gian bên trong xe rộng rãi hơn. Hàng ghế thứ 2 có khoảng để chân rộng 894 mm, tăng 15 mm so với đời trước. Ở bên trong, Kona 2022 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch (tùy chọn 10,25 inch) tích hợp kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây. Xe cũng được cập nhật hệ thống đèn nền nội thất, bảng điều khiển trung tâm sửa đổi và các chi tiết trang trí bằng nhôm. Hyundai còn trang bị cho Kona 2022 hệ thống kính cách âm. Hyundai Kona 2022 đi kèm động cơ 2.0L 4 xy-lanh, sản sinh công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 179 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số vô cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Với phiên bản Kona Limited và Kona N Line, chiếc SUV sử dụng động cơ tăng áp 4 xy-lanh 1.6L, sản sinh công suất 195 mã lực và mô-men xoắn 264 Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số 7 cấp ly hợp kép. Phiên bản thuần điện Kona Electric 2022 được cập nhật tương tự bản động cơ xăng. So với đời trước, Kona Electric 2022 không còn lưới tản nhiệt mô phỏng ở đầu xe. Đầu xe chỉ giữ lại ổ cắm sạc. Kona Electric sử dụng động cơ điện có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 395 Nm. Đi kèm gói pin dung lượng 64 kWh, Kona Electric có phạm vi hoạt động khoảng 415 km. Với hệ thống sạc 7,2 kW cấp độ 2, chiếc SUV đô thị này cần hơn 9 giờ để sạc đầy gói pin. Nếu sử dụng bộ sạc nhanh DC, gói pin có thể sạc từ 10% đến 80% trong chỉ 47 phút. Video: Giới thiệu Hyundai Kona 2022 thế hệ mới.

