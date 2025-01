Suzuki e Vitara 2025 chỉ từ 602 triệu đồng có về Việt Nam?

Vào hồi tháng 11/2024, hãng Suzuki đã chính thức giới thiệu mẫu SUV điện đầu tiên của mình mang tên e Vitara ở thị trường châu Âu. Đến nay, tại triển lãm Auto Expo 2025 hiện đang diễn ra tại Ấn Độ, mẫu SUV Suzuki e Vitara 2025 chạy điện này đã ra mắt thị trường châu Á. Cũng trong triển lãm này, hãng Suzuki đã công bố thêm thông tin về e Vitara mới. Được phát triển dựa trên khung gầm dạng ván trượt do hai hãng Suzuki và Toyota cùng nhau phát triển, mẫu SUV điện Suzuki e Vitara này sở hữu mô-tơ điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 143 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 192,5 Nm ở bản thấp. Ở bản cao, xe sở hữu mô-tơ điện mạnh 173 mã lực và 192,5 Nm. Bên cạnh đó, Suzuki e Vitara 2025 còn dùng cụm pin có dung lượng 49 kWh ở bản thấp và 61 kWh ở bản cao. Cả hai phiên bản của xe đều được trang bị pin lithium-sắt-photphat (LFP) do hãng xe Trung Quốc BYD phát triển. Hiện hãng Suzuki vẫn chưa công bố quãng đường di chuyển cụ thể của e Vitara. Suzuki chỉ khẳng định bản cao của mẫu xe này sẽ sở hữu quãng đường di chuyển hơn 500 km sau một lần sạc đầy pin. Về mặt thiết kế và kích thước, Suzuki e Vitara 2025 dành cho Ấn Độ không có gì khác biệt so với xe ở châu Âu. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.275 x 1.800 x 1.640 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Bên cạnh đó, xe còn có khoảng sáng gầm 180 mm và trọng lượng dao động từ 1.702 - 1.899 kg, tùy phiên bản. Đúng như tên gọi, mẫu SUV cỡ B này được áp dụng phong cách thiết kế khá giống với mẫu SUV cỡ nhỏ Suzuki Vitara hiện đang bán ở thị trường châu Âu. Ngoài ra, xe còn giữ lại nhiều nét thiết kế của phiên bản concept từng ra mắt tại Ấn Độ vào hồi đầu năm 2023. Suzuki e Vitara 2025 được trang bị cụm đèn pha cỡ lớn, tích hợp 3 dải đèn LED định vị ban ngày và hốc gió trung tâm rộng trên cản trước. Thêm vào đó là đèn sương mù tích hợp vào cản trước, hốc bánh khỏe khoắn, tay nắm cửa sau nằm trên cột C, nóc dốc dần về phía sau và ăng tay vây cá trên nóc. Phía sau xe xuất hiện cụm đèn hậu nối liền hai bên và cửa cốp thẳng đứng. Ở bản thấp, mẫu xe điện này dùng vành hợp kim 18 inch. Trong khi đó, phiên bản cao cấp được trang bị vành hợp kim 19 inch với thiết kế đa chấu khí động lực học. Bên trong xe, mẫu SUV điện này được áp dụng phong cách thiết kế hiện đại. Tại đây, xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,1 inch, nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch. Thêm vào đó là vô lăng vát đáy với thiết kế 2 chấu, cửa gió điều hòa hình chữ nhật với viền màu bạc, các phím cơ học chỉnh điều hòa và ghế bọc da phối nỉ. Phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống điều hòa tự động 1 vùng, sạc điện thoại không dây, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, ghế thông hơi, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế sau gập 60:40 và có thể ngả lưng cũng được trang bị cho mẫu SUV điện này. Trong khi đó, trang bị an toàn của xe gồm 7 túi khí cùng các tính năng trợ lái nâng cao ADAS như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Giá bán của Suzuki e Vitara vẫn chưa được hé lộ. Theo dự đoán, giá xe Suzuki e Vitara 2025 sẽ khởi điểm khoảng 2 triệu Rupee (khoảng 602 triệu đồng) ở thị trường Ấn Độ. Suzuki e Vitara 2025 sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Gujarat, Ấn Độ. Trong đó, 50% sản lượng sẽ được dành để xuất khẩu sang những thị trường như Nhật Bản và châu Âu. Video: Chi tiết Suzuki e Vitara 2025 vừa ra mắt châu Á,

