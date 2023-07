Honda Việt Nam hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050

Honda Việt Nam (HVN) tại Vĩnh Phúc vừa chính thức cho ra mắt Khu trưng bày mới được nâng cấp của đơn vị này và chia sẻ thông tin bảo vệ môi trường, an toàn giao thông dựa theo mục tiêu chung của doanh nghiệp cũng như thực hiện mục tiêu của Chính phủ Việt Nam.

HVN cũng cam kết thiết lập và đạt được các tiêu chuẩn cao hướng tới phát triển bền vững. Được dẵn dắt bởi “Ước mơ” và niềm tin vào “Sức mạnh của những Ước mơ”, Honda đã đặt ra mục tiêu tới năm 2050: Trung hòa carbon cho tất cả các sản phẩm và hoạt động doanh nghiệp; Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda.

Dựa trên mục tiêu chung của Honda Motor và thực hiện mục tiêu của Chính phủ Việt Nam, HVN chia sẻ thông tin: Trung hòa Carbon vào năm 2050 và Không có tử vong do va chạm giao thông vào năm 2045, với mong muốn “Hiện thực hóa niềm vui và sự tự do di chuyển cho mọi người mà không gây tác động đến môi trường & không có tử vong do va chạm giao thông”.

Chia sẻ tại chương trình, ông Koji Sugita - Tổng Giám đốc Honda Việt Nam cho biết sẽ phấn đấu đưa Honda Việt Nam trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp này đang đẩy mạnh các hành động hướng tới trung hòa carbon, năng lượng sạch và tuần hoàn tài nguyên.

Chú trọng hoạt động bảo vệ môi trường

Tại buổi gặp gỡ báo chí, đại diện doanh nghiệp này cho biết đã đặt mục tiêu đến năm 2030 cắt giảm 46% CO2 so với năm 2019 và tiến tới trung hòa Carbon vào năm 2050. Để đạt được những mục tiêu này, doanh nghiệp áp dụng 2 chiến lược chính: Tăng cường các hoạt động tiết kiệm năng lượng và Phát triển nguồn năng lượng sạch.

Đặc biệt, trong năm 2023 đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống điện áp mái tại 2 nhà máy Vĩnh Phúc và Hà Nam với tổng công suất 8MWp. Điều này góp phần giảm sử dụng điện lưới quốc gia hơn 7,5 triệu kWh/năm, tương đương giảm khoảng 4.700 tấn CO2/năm. Thông qua các hoạt động tiết kiệm năng lượng và áp dụng hệ thống điện áp mái, đến cuối năm tài chính 2024 dự kiến sẽ giảm 16% CO2 so với năm 2019.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nỗ lực tham gia vào các hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường với tổng diện tích lên tới 814ha. Trong đó, năm tài chính năm 2023, Honda Việt Nam đã đóng góp 1.100 cây xanh đô thị các loại thông qua “Ngày hội trồng cây 2022 - Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam” tại tỉnh Bắc Giang. Nối tiếp thành công, năm tài chính 2024, dự kiến doanh nghiệp sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động ý nghĩa này với 20,2ha trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam và các tỉnh khác. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp muốn góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới nhân viên, người dân địa phương và cộng đồng.

Với mục tiêu toàn cầu về cắt giảm CO2 đến năm 2030 là 34% so với năm tài chính 2020. Để đạt được mục tiêu này, đơn vị sẽ theo đuổi tất cả các phương pháp cải tiến theo hai định hướng chính là cải thiện động cơ đốt trong và phát triển sản phẩm mới sạch hơn. Honda Việt Nam sẽ theo sát định hướng trong các giải pháp toàn diện hướng tới trung hòa Carbon.

Cho tới thời điểm hiện tại, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình trên các mẫu xe máy của HVN là 1,9 lít/100km. Hơn thế nữa, doanh nghiệp sẽ phát triển các công nghệ nhằm cải thiện động cơ đốt trong như cải tiến hiệu suất buồng đốt và hệ thống truyền động, giảm ma sát…

Theo định hướng của Chính phủ về việc phát triển ngành công nghiệp ôtô theo hướng thân thiện hơn với môi trường cũng như định hướng của Honda Motor, Honda Việt Nam sẽ nghiên cứu và đưa các dòng xe thân thiện với môi trường vào Việt Nam.

Để giảm khí thải Carbon, nhu cầu chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo hoặc năng lượng “xanh” là điều cần thiết và cần có lộ trình phù hợp. Hiện tại, trong giai đoạn chuyển đổi, HEV là giải pháp hiệu quả cho vấn đề môi trường. Sản phẩm HEV của Honda có thể tiết kiệm nhiên liệu hơn khoảng 30% so với xe sử dụng động cơ thuần xăng, do đó có thể giảm đáng kể lượng khí CO2 thải ra môi trường.

Mục tiêu không có tử vong do va chạm giao thông

Góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045” của Chính phủ Việt Nam cũng như mục tiêu của Honda Motor “Không có tử vong do va chạm giao thông vào năm 2050”.

Mong muốn dẫn đầu ngành công nghiệp di chuyển tại Việt Nam hướng tới hai mục tiêu trên, Honda Việt Nam sẽ tiên phong trong các hoạt động về an toàn giao thông. Theo đó phối hợp với Việt Nam tiến hành nghiên cứu tai nạn giao thông nhằm xác định nguyên nhân gốc rễ và đề xuất các biện pháp hiệu quả để cải thiện an toàn giao thông. Phối hợp với VAMM, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Học viện Cảnh sát nhân dân tiến hành nghiên cứu tai nạn giao thông để tìm ra nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây tai nạn giao thông.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, Honda Việt Nam sẽ phối hợp với bộ ban ngành liên quan đề xuất các giải pháp hiệu quả và lộ trình thực hiện với Chính phủ nhằm cải thiện an toàn giao thông tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo an toàn giao thông như việc tăng cường đào tạo cho khách hàng và người dân trên cả nước với mục tiêu 22,3 triệu lượt người thông qua các sự kiện đào tạo an toàn giao thông và 2,4 triệu khách hàng được hướng dẫn, lời khuyên an toàn.;

Nhằm nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, doanh nghiệp này đã tái khởi động chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và tăng cường chia sẻ kiến thức an toàn giao thông & kỹ năng lái xe an toàn cơ bản cho phụ huynh. Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 6,6 triệu mũ bảo hiểm được trao tặng cho học sinh tiểu học và hơn 35.200 phụ huynh được đào tạo an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tiêu chuẩn hóa số lượng và chất lượng đào tạo trong nhà trường nhằm xây dựng ý thức tham gia giao thông an toàn cho thế hệ tương lai của đất nước.