Hyundai Accent đang giảm hơn 30 triệu đồng "đấu" Honda City 2023

Kể từ ngày 1/7 - 31/12/2023, các mẫu xe sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được hưởng mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Là xe lắp ráp trong nước nên Hyundai Accent tại Việt Nam đương nhiên đủ điều kiện hưởng chính sách này.

Sau khi chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ có hiệu lực, các đại lý không rút chương trình khuyến mại dành cho Accent. Thay vào đó, nhiều đại lý vẫn đang ưu đãi hàng chục triệu đồng cho mẫu sedan hạng B này.

Hyundai Accent đang được các đại lý rao bán chưa đến 470 triệu đồng cho bản AT tiêu chuẩn và dưới 510 triệu đồng cho bản AT đặc biệt.

Cụ thể, một đại lý ở khu vực tỉnh Hòa Bình và Hà Nội báo giá chỉ 46x triệu đồng cho Hyundai Accent bản AT tiêu chuẩn và 50x triệu đồng cho bản AT đặc biệt. Giá niêm yết của 2 bản này lần lượt là 501 triệu và 542 triệu đồng. Như vậy, giá xe Hyundai Accent ở đại lý này giảm ít nhất 30 triệu đồng cho 2 bản AT tiêu chuẩn và đặc biệt.

Trong khi đó, một đại lý ở TP HCM tung ra gói khuyến mại trị giá lên đến 45 triệu đồng cho Hyundai Accent. Một đại lý khác ở Hà Nội lại công bố giảm 30 triệu đồng cho Hyundai Accent , tặng bảo hiểm thân vỏ hoặc ưu đãi lãi suất và gói phụ kiện chính hãng cho khách hàng mua xe trong tháng 7 này.

Một đại lý ở Hà Nội lại công bố giảm 30 triệu đồng cho Hyundai Accent, tặng bảo hiểm thân vỏ hoặc ưu đãi lãi suất và gói phụ kiện chính hãng.

Trong 2 tháng liên tiếp là tháng 4 và tháng 5/2023, Hyundai Accent đều bán kém hơn Honda City nên phải nhường vị trí số 1 phân khúc cho đối thủ Nhật Bản. Cụ thể, trong tháng 5/2023 vừa qua, Hyundai Accent chỉ đạt doanh số 920 xe trong khi con số tương ứng của Honda City là 1.035 xe. Tuy nhiên, nếu cộng dồn kết quả của 5 tháng đầu năm 2023 thì Hyundai Accent vẫn bán chạy hơn đối thủ nhờ kết quả 4.623 xe và đứng đầu phân khúc sedan hạng B.

Trong tháng 7/2023 này, Honda City đã ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời với một số thay đổi về thiết kế ngoại thất và trang bị nội thất. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất của Honda City 2023 chính là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing. Nhờ đó, mẫu xe Nhật Bản trở thành sedan hạng B có công nghệ an toàn hiện đại và đầy đủ nhất. Đây có thể là một lợi thế cạnh tranh lớn của Honda City và đe dọa vị thế của Hyundai Accent.

Tại Việt Nam, Hyundai Accent hiện có 4 phiên bản và giá bán niêm yết từ 426,1 - 542,1 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu sedan hạng B có giá rẻ nhất tại Việt Nam.

Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Việt Nam sẽ nhận về những trang bị như màn hình giải trí 8 inch, 6 loa, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, cốp sau điều khiển thông minh, đèn pha tự động hay tính năng khởi động từ xa. Động cơ của xe là máy xăng Kappa 1.4L MPI, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp.