Honda Việt Nam bán ra 1.431 xe ôtô trong tháng 8/2023

Video: Honda CR-V 2023 mới sắp về Việt Nam có gì?

Honda Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh, theo đó doanh số bán ôtô của hãng trong tháng 8/2023 là 1.431 xe, giảm 10% so với tháng trước, đồng thời giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn năm tài chính 2024 (từ tháng 4/2023), Honda Việt Nam đã bàn giao 8.148 xe ô tô, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong các mẫu ôtô của Honda Việt Nam đang phân phối thì CR-V là mẫu xe bán chạy nhất với 519 xe bàn giao trong tháng 8. Trong khi mẫu sedan hạng B City xếp thứ 2 với doanh số 389 xe.

Mẫu xe vừa ra mắt thị trường là BR-V đạt doanh số 253 xe. HR-V có doanh số 206 xe, Civic là 62 xe và Accord là 2 xe.

So với tháng trước, ngoại trừ CR-V thì các mẫu ôtô của Honda đều giảm doanh số . CR-V cũng là đại diện duy nhất của Honda có tên trong danh sách 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2023.

Thị trường ôtô đang đối diện với nhiều khó khăn mà Honda không phải là ngoại lệ. Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam VAMA, trong tháng 8/2023 vừa qua, các thành viên của VAMA bán được gần 21.000 xe các loại, giảm tới 21% so với cùng kỳ năm ngoái.