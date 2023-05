Honda CR-V e:PHEV 2023 đến châu Âu, chạy 82km không cần "uống xăng"

Sau Mỹ, Trung Quốc và Thái Lan, dòng xe Honda CR-V 2023 mới tiếp tục ra mắt ở châu Âu. Tại đây, xe có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm hybrid (e:HEV) và plug-in hybrid (e:PHEV). Như vậy, châu Âu là thị trường thứ hai trên thế giới đón nhận Honda CR-V e:PHEV 2023 mới, sau Trung Quốc. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe PHEV đầu tiên của Honda ở thị trường châu Âu. Bên ngoài, Honda CR-V 2023 tại châu Âu có thiết kế không khác gì xe ở thị trường Trung Quốc. Hai phiên bản e:HEV và e:PHEV của mẫu xe này cũng không khác biệt nhiều về mặt thiết kế, trừ logo trên cửa cốp nhằm giúp khách hàng phân biệt. Ngoài ra, Honda CR-V e:PHEV 2023 còn có thêm cổng sạc điện nằm ở chắn bùn trước bên trái. Khác biệt lớn nhất giữa 2 phiên bản e:HEV và e:PHEV của Honda CR-V 2023 chính là động cơ. Cả hai hệ truyền động hybrid và plug-in hybrid của xe đều bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L. Hiện hãng Honda chưa công bố thông số cụ thể của CR-V e:HEV và e:PHEV ở châu Âu. Chỉ biết rằng Honda CR-V e:PHEV 2023 sẽ sử dụng mô-tơ điện công suất cao và trọng lượng nhẹ. Đồng thời, mẫu xe này có thể chạy 82 km ở chế độ thuần điện, đủ để người dùng đi lại hàng ngày trong thành phố. Thời gian sạc đầy pin cho xe là khoảng 2,5 tiếng nếu nhiệt độ pin ở mức 25 độ. Như vậy, Honda CR-V e:PHEV 2023 ở châu Âu có quãng đường di chuyển bằng pin dài hơn xe tại Trung Quốc. Ở thị trường Trung Quốc, xe dùng động cơ xăng, công suất tối đa 110 kW (khoảng 147 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 183 Nm, kết hợp cùng hộp số E-CVT. Tổng cộng, mẫu xe này sở hữu công suất 135 kW (181 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Ngoài ra, Honda CR-V e:PHEV 2023 ở Trung Quốc còn có cụm pin lithium Ternary và mô-tơ điện mạnh 67,5 kW (90 mã lực). Pin cho phép xe có thể chạy được quãng đường 73 km mà không tốn một giọt xăng. Tiếp đến là Honda CR-V e:HEV 2023 ở châu Âu với động cơ xăng 2.0L giống phiên bản e:PHEV, 2 mô-tơ điện và pin lithium-ion với mật độ công suất lớn. Ở những thị trường khác, Honda CR-V e:HEV 2023 sở hữu công suất tổng cộng 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm cùng vận tốc tối đa 185 km/h. Theo hãng Honda, CR-V thế hệ mới mang đến khả năng vận hành mượt mà hơn trên cao tốc và cảm giác lái thú vị hơn. Ngoài ra, hộp số biến thiên vô cấp CVT còn điều chỉnh vòng tua máy động cơ gần như giống hệt với hộp số tự động thông thường. Tương tự Civic thế hệ mới, CR-V 2023 cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ toàn cầu mới nhất của hãng Honda. Chiều dài cơ sở tăng lên đã giúp cải thiện cảm giác lái của xe. Trong khi đó, chiều rộng của xe tăng lên mang đến khả năng vận hành ổn định hơn. Riêng thân vỏ của xe được khẳng định là chắc chắn hơn 15% so với thế hệ cũ. Bên trong Honda CR-V 2023 ở thị trường châu Âu là không gian nội thất tương tự xe ở những thị trường khác. Mẫu xe này sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, cổng sạc USB Type A và Type C tiêu chuẩn. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, được đặt nổi trên mặt táp-lô có thiết kế tối giản, trang trí bằng tấm lưới tổ ong ở cửa gió điều hòa. Hệ thống điều hòa tự động và hệ thống âm thanh Bose 12 loa cũng được trang bị cho xe. Quan trọng hơn, Honda CR-V 2023 còn có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing 360 mới. Đây là mẫu xe Honda đầu tiên đi kèm gói công nghệ này. Mức giá xe Honda CR-V 2023 sẽ công bố ở thị trường châu Âu vào cuối năm nay, cạnh tranh với Toyota RAV4, Nissan X-Trail và Subaru Forester. Tại Việt Nam, mẫu SUV cỡ C này cũng đã được xác nhận là sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Tuy nhiên, xe ở Việt Nam sẽ không có phiên bản e:PHEV. Video: Chi tiết Honda CR-V e:PHEV 2023 tiết kiệm xăng.

